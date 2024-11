Il Milan “scambia” Loftus-Cheek: clamoroso ritorno in Serie A

Il Milan è disposto a sacrificare Loftus-Cheek per arrivare al centrocampista: pronto il clamoroso ritorno in Serie A

La sessione invernale di mercato si avvicina ed il Milan è alla ricerca di colpi importanti che possano rendere la rosa maggiormente competitiva, soprattutto a centrocampo dove l’obiettivo prioritario è trovare un vice Fofana che non può giocare tutte le partite.

Oltre ad un vice Fofana, però, i rossoneri stanno studiando un ulteriore innesto a centrocampo per alzare la qualità del palleggio e nella lista della dirigenza sono tanti i nomi presenti. Il Milan sa di aver bisogno di rinforzi importanti se vuole lottare per un posto in Champions League se non addirittura per il titolo ed è per questo che, tra i tanti nomi al vaglio della dirigenza, a stuzzicarlo c’è quello di una vecchia conoscenza della Serie A che aiuterebbe non poco il centrocampo rossonero.

Stiamo parlando dell’ex giocatore della Lazio, oggi all’Al Hilal in Arabia Saudita, Sergej Milinkovic-Savic che sogna di tornare in Italia. Fin da quando si è trasferito in Arabia Saudita le cose non sono state esaltanti per lui nonostante il titolo conquistato e cocente è stata la delusione per non aver portato a casa l’AFC Champions League il cui cammino lo scorso anno si è fermato in semifinale contro l’Al Ain di Crespo, laureatosi poi campione nella finale contro i giapponesi dello Yokohama F. Marinos.

Il centrocampista serbo è stato accostato già alla Serie A in estate quando si parlava di un passaggio alla Juventus ed ora c’è il Milan sulle sue tracce, pronto a sacrificare Loftus-Cheek per finanziare un’operazione dai costi elevati.

Milan, ritorno di fiamma per Milinkovic-Savic: il serbo può tornare in Serie A

Da quando è arrivato al Milan nell’estate del 2023, Ruben Loftus-Cheek non è riuscito a lasciare il segno, deludendo le aspettative che c’erano su di lui. Per questo motivo, i rossoneri stanno ora pensando di sacrificare il giocatore per finanziare il colpo Sergej Milinkovic-Savic che scalpita per tornare in Italia e sarebbe ben felice di farlo vestendo la maglia di un club blasonato come il Milan.

Il centrocampista serbo è sempre piaciuto molto ai rossoneri che adesso sono pronti a tornare alla carica e a convincere l’Al Hilal a farlo partire. Per strapparlo ai sauditi, però, servirà un’offerta importante e per questo la cessione di Loftus-Cheek è quasi obbligatoria per poter riportare Milinkovic-Savic in Italia. I rossoneri potrebbero cedere il centrocampista ex Chelsea per circa 20 milioni di euro e reinvestire poi questi soldi sul centrocampista serbo.

Il contratto di Milinkovic-Savic con l’Al Hilal è in scadenza a giugno nel 2026 e per non perderlo a zero i sauditi potrebbe accontentarsi di un’offerta simile. Da capire se il Milan vorrà affondare da subito il colpo per il serbo, conscio di aver bisogno di rinforzi immediati a centrocampo, o di puntare su un altro giocatore in inverno per poi lanciarsi sull’ex Lazio la prossima estate quando il prezzo dell’operazione potrebbe essere ancora più basso.