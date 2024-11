Il nuovo acquisto ora preoccupa: con la Juventus resterà fuori

Il Milan si lecca le ferite dopo il pareggio contro il Cagliari, ma ora la testa è gialla Juventus. A San Siro i bianconeri andranno battuti a tutti i costi

Sarà una pausa lunga per il Milan e i suoi tifosi. Il pareggio contro il Cagliari non fa certo dormire sonni tranquilli al popolo rossonero, che dopo la vittoria prestigiosa contro il Real Madrid sperava di vivere un weekend diverso.

Il Diavolo sorride per aver ritrovato Rafa Leao, autore di una doppietta importante, ma le disattenzioni difensive e un arbitro non all’altezza, non hanno permesso di ottenere i tre punti. Ora i primi posti della classifica sono lontani e servirà un successo contro la Juventus, per rilanciare le ambizioni del Milan.

Paulo Fonseca non è in discussione. L’impresa del Bernabeu gli ha permesso di guadagnare quel credito per guardare al futuro con serenità, ma sa benissimo che deve qualificarsi, a tutti i costi, in Champions League. Non può più sbagliare e contro la squadra di Thiago Motta, reduce dal successo nel derby contro il Torino, qualcosa inevitabilmente cambierà. Non mancano d’altronde i giocatori sotto accusa.

Milan, si cambia in difesa: Pavlovic, bocciatura certa

Come detto, la difesa horror vista contro i sardi, è finita nel mirino della critica. E’ inaccettabile prendere tre gol in quella maniera.

Nessuno si salva, tanto che qualcuno ha messo in discussione anche Theo Hernandez. E’ difficile, però, che il francese perda il posto per Filippo Terracciano. Non ha convinto nemmeno Emerson Royal, ma anche i sostituti non garantiscono di certo prestazioni migliori. Quindi sia il brasiliano che il francese sono destinati a giocare contro la Juventus. Discorso diverso al centro, dove il Milan si augura di recuperare Matteo Gabbia. Il centrale italiano lavorerà intensamente in questi giorni per poi aggregarsi al gruppo e giocare titolare contro la Vecchia Signora. E’ questo il piano del Diavolo.

Resta dunque un posto al fianco del classe 1999. Di certo non sarà di Strahinja Pavlovic, che dopo un avvio di stagione positivo, ha dato risposte negative sia contro il Cagliari che con il Napoli. Fonseca sicuramente si affiderà ad uno tra Malick Thiaw, che appare in vantaggio, e Fikayo Tomori, che resteranno a Milanello durante la pausa per le Nazionali. Un dettaglio da non sottovalutare.