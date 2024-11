Milan, occasione Zirkzee: il Manchester United lo scarica

Joshua Zirkzee potrebbe tornare ad essere un obiettivo per il Milan. L’olandese non sta per nulla convincendo al Manchester United ed è pronto a fare le valigie

L’avventura al Manchester United per Joshua Zirkzee era iniziata come meglio non si potesse. Esordio all’Old Trafford contro il Fulham e gol decisivo per i primi tre punti stagionali dei Red Devils.

Ma si sa, una rondine non fa primavera e da quella rete, che aveva esaltato tutti i tifosi del club inglese, facendo disperare i tifosi rossoneri per l’ennesimo rimpianto, il nulla. Ten Hag lo ha inserito subito, dandogli un minutaggio importante e facendolo giocare spesso titolare, ma l’intesa non è nata. Così l’ex Bologna ha iniziato a sedersi in panchina, disputando sempre meno minuti. Ora il cambio alla guida, con l’arrivo di Amorim, che potrebbe spingere per avere a gennaio Gyokeres. Se l’affare dovesse andare in porto, le strade tra Zirkzee e il Manchester United potrebbero clamorosamente separarsi giĂ durante il calciomercato di gennaio. Non sarebbe, d’altronde, la prima volta che un giocatore acquistato a caro prezzo da un club di Premier League e scippato alla Serie A, torni in Italia con lo sconto. Zirkzee è così pronto a ripercorrere le orme di Romelu Lukaku.

Calciomercato Milan, idea Zirkzee: può arrivare in prestito

Joshua Zirkzee potrebbe così tornare presto ad essere un’idea per il Milan. In attacco, d’altronde, il club rossonero non può fare affidamento sul solo Alvaro Morata. Tammy Abraham al momento è ben lontano dall’essere confermato e Luka Jovic farĂ le valigie giĂ durante il mercato di gennaio.

Tornare a puntare sull’ex Bologna, che è stato ad un passo dal vestire il rossonero, non sarebbe poi così sbagliato. Zirkzee, d’altronde, piace davvero a tutti e solo l’ostacolo commissioni ha bloccato l’affare. Ora la trattativa potrebbe decollare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Anche per questo l’olandese inizia a far gola a diverse squadre, soprattutto italiane. Attenzione, dunque, alla Juventus, dove ritroverebbe quel Thiago Motta che lo ha reso grande in Emilia-Romagna. Sarebbe il porto piĂą sicuro dove attraccare per rilanciarsi, anche se la presenza di Dusan Vlahovic potrebbe rappresentare un problema. Vedremo, dunque, cosa succederĂ nelle prossime settimane. Senza un rinascita al Manchester United, un rientro in Serie A sarebbe praticamente certo. Il suo entourage è giĂ a lavoro.