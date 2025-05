Rivoluzione Milan, bufera su Furlani: spunta un nome clamoroso per sostituirlo

Tante critiche verso l’amministratore delegato rossonero, in bilico anche il suo futuro? Intanto trapela anche il nome di chi potrebbe rimpiazzarlo eventualmente.

Il Milan ha perso la finale di Coppa Italia e quindi la possibilità sia di alzare un trofeo sia di qualificarsi direttamente alla prossima Europa League. Un Bologna che non ha fatto niente di eccezionale ha avuto la meglio su una squadra che nel secondo tempo ha messo in campo una prestazione imbarazzante. Giusto dire che nei primi 45 minuti ci sono stati episodi arbitrali sfavorevoli ai rossoneri, però non si può ridurre tutto a questo.

Ovviamente, la sconfitta ha scatenato le critiche dei tifosi milanisti verso proprietà, dirigenza, allenatore e calciatori. In una stagione fatta di tanti momenti negativi vengono messi tutti sul banco degli imputati, ciascuno ha la propria percentuale di colpa se le cose non sono andate nel verso giusto. I dirigenti, in quanto figure che hanno costruito la squadra, sono i primi al centro della critica.

Giorgio Furlani via dal Milan? Le ultime news

Nel post-partita allo stadio Olimpico di Roma ha parlato Giorgio Furlani, ammettendo che questa è una stagione fallimentare e che sono stati commessi degli errori. Ha spiegato che c’è voglia di apportare le dovute correzioni per far tornare il Milan dove deve stare. Ora c’è attesa di vedere cosa succederà dopo le ultime due partite di campionato, dovranno essere prese delle decisioni importanti in casa rossonera.

Il giornalista Enrico Currò del quotidiano La Repubblica ha scritto sul suo profilo X che potremmo assistere a una vera rivoluzione. E lo stesso Furlani potrebbe esserne coinvolto. Presto una nuova presenza importante potrebbe materializzarsi a Casa Milan o diventare un consulente esterno molto influente: si tratta del manager finanziario e sportivo Massimo Calvelli, ex tennista e amministratore dell’Atp ( Association of Tennis Professionals) che dovrebbe entrare nell’orbita rossonera. Da luglio entrerà a far parte di RedBird Capital Partners, la società americana proprietaria del Milan, e potrebbe ricevere un incarico riguardante anche il club. “Addirittura, si sussurra negli ambienti del tennis, da amministratore delegato” scrive Currò.

La posizione di Furlani sembra essersi indebolita agli occhi di Gerry Cardinale e anche di Elliott Investment Management, la precedente proprietà per la quale lui lavorava in passato e che rimane legata al Milan grazie al vendor loan garantito a RedBird per l’acquisto del club. Nel CdA rossonero ci sono Gordon Singer e Dominic Mitchell a rappresentare il fondo di investimento americano. Nelle prossime settimane capiremo meglio i dettagli della possibile rivoluzione in casa rossonera. Qualcosa andrà fatto, perché i risultati delle ultime due stagioni sono al di sotto delle aspettative e quella 2024/2025 è un fallimento enorme.