Milanello si svuota: ecco tutti gli impegni dei nazionali rossoneri

Nuova pausa nazionali, tanti giocatori lasceranno Milanello per delle partite: vediamo di chi si tratta.

Da ieri è iniziata la sosta dei campionati per lasciare spazio alle partite delle varie nazionali. A Paulo Fonseca piacerebbe tanto poter lavorare a Milanello con un gruppo più completo possibile, però sono diversi i calciatori che sono stati convocati e che rientreranno solo la prossima settimana.

Dopo la pausa il Milan affronterà la Juventus a San Siro e sarà uno scontro diretto molto importante. In questo momento la classifica dei rossoneri è molto deludente, sono 8 i punti di distanza dalla capolista Napoli e 7 dal quartetto di squadre alle spalle degli azzurri. La Juve è sesta a quota 24, a +6 sui Diavolo settimo e con una partita in meno (va recuperata quella a Bologna). Vincere è fondamentale anche per presentarsi più carichi al successivo impegno di Champions League sul campo dello Slovan Bratislava.

Milan, tutti i convocati dalle nazionali

Mike Maignan e Theo Hernandez sono stati convocati dalla Francia, che giovedì 14 novembre e domenica 17 novembre affronterà Israele e poi l’Italia. Entrambe le partite sono valide per la Nations League. Il commissario tecnico Didier Deschamps ha lasciato a casa Youssouf Fofana, presente invece nelle scorse convocazioni.

L’Olanda ha chiamato a Tijjani Reijnders, un perno sia del Milan sia della sua nazionale: Ungheria (16 novembre) e Bosnia (19 novembre) le avversarie in Nations League. Rafael Leao sarà impegnato con il Portogallo e nelle partite contro Polonia (15 novembre) e Croazia (18 novembre) cercherà di dare continuità alle ultime buone prestazioni in maglia rossonera.

Alvaro Morata è stato convocato dalla Spagna, però le sue condizioni fisiche dovranno essere controllate, dato che a Milanello aveva subito in trauma cranico che lo aveva fatto finire in ospedale. Situazione da monitorare. Lo sfortunato protagonista dello scontro in allenamento con l’ex Atletico Madrid è Strahinja Pavlovic, convocato come Luka Jovic dalla Serbia. Anche le condizioni di quest’ultimo saranno da valutare, visto che al Milan non gioca per dei problemi di pubalgia. In Nations League la nazionale serba deve vedersela con la Svizzera di Noah Okafor (15 novembre) e poi con la Danimarca (18 novembre).

Yunus Musah e Christian Pulisic giocheranno con gli Stati Uniti due match contro la Giamaica (15 e 19 novembre) nella CONCAF Nations League. Samuel Chukwueze con la Nigeria sarà impegnato nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa: le rivali sono Benin (14 novembre) e Ruanda (18 novembre).

Lorenzo Torriani e Kevin Zeroli sono stati convocati dall’Italia Under 20 per le partite della Elite League U20 contro Polonia e Romania. Invece, Mattia Liberali e Francesco Camarda saranno in azione con l’Italia Under 19 nelle qualificazioni al prossimo Europeo di categoria: Montenegro, Bosnia e Grecia le avversarie.