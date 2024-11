Theo Hernandez-Milan, aria nuova: il punto verso il rinnovo

Le ultime sul futuro di Theo Hernandez. Il terzino francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026: ecco cosa sta succedendo

Lente di ingrandimento puntata su Theo Hernandez. In questi giorni il terzino francese ha fatto parlare di se dopo una prestazione non proprio esaltante contro il Cagliari.

Diverse le critiche da parte dei tifosi e anche i giornali lo hanno messo nel mirino. Il mancino rossonero non sta vivendo il suo miglior periodo, ma sul gol del pareggio dei sardi è scagionato, visto che le colpe maggiori sono da attribuire a Noah Okafor, che non ha coperto su Zappa. Resta il fatto, però, che Theo Hernandez possa dare di più e il Milan si augura di rivederlo al 100% già contro la Juventus, in un match davvero decisivo.

La speranza, inoltre, è che il calciatore non metta più in difficoltà il Diavolo come successo a Firenze, con un’espulsione che ha creato non pochi problemi alla squadra nei match successivi, così da dimostrare di essere maturo per un nuovo rinnovo che di fatto lo legherebbe a vita al Milan. Proprio per quanto riguarda il suo prolungamento arrivano novità importanti.

Milan-Theo Hernandez, ancora insieme: incontro con l’agente

Il suo entourage e la dirigenza, infatti, hanno avuto un incontro a Madrid, aprendo finalmente il tavolo della trattativa. D’altronde Theo Hernandez ha sempre manifestato la volontà di restare in rossonero, così come il Milan non ha mai pensato di privarsene.

Il francese è uno dei top player della squadra e come tale va trattato. Così il Diavolo è consapevole che servirà una cifra importante per giungere alla fumata bianca. I sette milioni di euro, con i bonus, guadagnati da Rafa Leao, sono il punto di riferimento a cui guardare. La voglia di andare avanti insieme è tanta e adesso, dunque, si inizia a fare sul serio. Il Milan, con questa proprietà , ha dimostrato in passato, proprio con il portoghese, di saper gestire i rinnovi importanti. C’è dunque tanta fiducia, ma le prossime settimane saranno impegnative perché oltre al prolungamento di Theo Hernandez si sta accelerando per quelli di Matteo Gabbia, ormai sempre più prossimo alla firma, di Mike Maignan e di Tijjani Reijnders. Un poker d’assi con i quali dare continuità al progetto rossonero.