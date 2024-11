Dalla padella alla brace, non c’è pace per un big del Milan

Un giocatore rossonero ha dovuto assorbire una nuova delusione: ecco cosa è successo dopo Cagliari-Milan.

Paulo Fonseca aveva vinto convincendo sul campo del Real Madrid e poi a Cagliari non ha confermato la stessa formazione. Al netto dell’assenza di Alvaro Morata per infortunio, ci sono stati due calciatori che al Santiago Bernabeu avevano fatto bene e che poi sono stati messi in panchina in Sardegna.

Ovviamente, ci riferiamo a Fikayo Tomori e a Yunus Musah. Soprattutto l’assenza del secondo è stata oggetto di discussioni da parte dei tifosi, dato che si trattava del giocatore che in Spagna aveva rappresentato una chiave tattica della vittoria. Il suo lavoro sulla fascia destra era stato determinante e, guardando come si è sviluppata la partita di Cagliari, viene da pensare che sarebbe stato opportuno confermarlo nella stessa posizione o almeno impiegarlo da mezzala destra in un centrocampo a tre.

Milan, un giocatore deluso dopo Cagliari: niente convocazione

Per quanto concerne l’esclusione di Tomori, viene da pensare che si sia stata una scelta dettata dalla necessità di avere qualche centimetro in più sulle palle alte. L’ex Chelsea è alto 1,85 m, mentre Strahinja Pavlovic 1,94 m. Purtroppo il nazionale serbo non ha convinto e, ovviamente, è scontato dire che dare continuità all’inglese forse sarebbe stata la decisione migliore. Galvanizzato dalla prova offerta a Madrid, magari si sarebbe confermato pure a Cagliari. Non lo sapremo mai.

Tomori fino a poco tempo fa sembrava un intoccabile al Milan e adesso non è più così, deve lavorare sodo per tornare ad essere titolare con costanza e non solo occasionalmente. Sarebbe bello rivederlo ai livelli ammirati nel suo primo anno e mezzo in rossonero. Al suo arrivo nel gennaio 2021 sorprese tutti e nella stagione Scudetto fece un salto di qualità enorme. Poi ha commesso qualche errore di troppo, soprattutto di disattenzione. E magari non avere più una squadra equilibrata come in passato ha messo più in luce alcuni suoi difetti.

Fikayo ci tiene a fare bene al Milan anche per poter essere nuovamente convocato dall’Inghilterra. Punta a rientrare nel giro della nazionale maggiore inglese e sperava in una convocazione per i prossimi impegni in Nations League contro Grecia e Irlanda. Niente da fare, però. È stato nuovamente escluso e non gli rimane che allenarsi con impegno a Milanello per farsi trovare pronto. Dopo la sosta i rossoneri affronteranno la Juventus. Dovrebbe esserci il rientro di Matteo Gabbia, assente da un po’ di partite per infortunio. Vedremo quali scelte farà Fonseca.