Doppia tegola per il Milan, adesso c’è preoccupazione in casa rossonera

Doppio problema per il Milan in vista delle prossime sessioni di mercato: i rossoneri devono risolvere due problemi

Il Milan è alle prese con la sosta dopo un lungo e impegnativo periodo. I rossoneri, reduci dalla vittoria di Madrid ma anche dal pareggio col Cagliari, hanno queste due settimane per recuperare un po’ di energie (e magari gli infortunati) e preparare la partita con la Juventus in programma al rientro.

In queste settimane ci potrebbe anche essere modo di ragionare sulle possibili mosse di mercato per il mese di gennaio. La rosa ha delle palesi lacune ed è necessario colmarle, soprattutto se l’idea è quella di competere sul serio per obiettivi importanti. Il mercato di gennaio è importante anche per risolvere alcune questioni interne; ad esempio, è l’occasione per trovare una nuova sistemazione a Luka Jovic, ormai considerato un esubero. L’addio del serbo libererebbe uno slot per le liste, così da rendere possibile un nuovo acquisto dall’estero. La scorsa estate, inoltre, il Milan ha lavorato tanto in uscita soprattutto dal punto di vista dei prestiti. Alcuni di questi stanno facendo molto bene, come ad esempio Kalulu alla Juventus e Devis Vasquez all’Empoli, sempre più vicini al riscatto.

Il Milan deve risolvere un doppio problema, i dettagli

C’è anche chi, invece, sta facendo grossa fatica, complicando quindi i piani del club rossonero che, a gennaio, potrebbe ritrovarseli in rosa. Diventerebbe cosi difficile piazzarli di nuovo in prestito, ma il vero problema è la svalutazione dei cartellini. Il primo caso è quello di Luka Romero, che è passato di nuovo in prestito dopo quello all’Almeria a gennaio. Ora è al Deportivo Alaves, dove purtroppo ha sempre meno spazio.

Contro il Villarreal è sceso in campo per la terza volta di fila. L’esperienza però sta andando davvero molto male: zero gol e zero assist, e all’appello c’è anche un calcio di rigore fallito. Romero è arrivato nell’estate del 2023 a costo zero dopo la scadenza del contratto con la Lazio: finora si sta dimostrando una scommessa clamorosamente persa. E, a proposito di scommesse perse e di argentini, possiamo dire lo stesso di Marco Pellegrino, ceduto in prestito all’Indipendiente (dopo una difficile trattativa a causa del transfer). Non gioca dal 19 ottobre, cioè dalla sfida contro il Lanus, perché è stato sospeso dopo che il club lo ha beccato ad un party privato su uno yacht. Prima di questo episodio, Pellegrino era stato richiamato per la sua professionalità e adesso è out da 4 partite consecutive. Anche lui, come Romero, è arrivato nell’estate del 2023 per circa 3,5 milioni: un investimento decisamente fallito.