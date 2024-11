È sul mercato! Milan, clamoroso ritorno

Il club, a causa di problemi finanziari, lo ha messo sul mercato: il Milan può approfittarne per un clamoroso ritorno

Siamo appena ad inizio sosta e indiscrezioni in casa Milan sono già fuori controllo. Come ad ottobre, anche stavolta si è parlato del rinnovo di Theo Hernandez, fra presunti incontri e smentite. La situazione è, invece, la stessa di un mese fa: per ulteriori sviluppi, non ci resta altro che attendere (con fiducia, perché da Casa Milan c’è ottimismo in merito). Intanto gennaio si avvicina e i tifosi, e non solo, si aspettano dei colpi in entrata.

Il Milan farà le proprie valutazioni: fra i possibili obiettivi, potrebbe esserci anche l’acquisto di un trequartista che possa interpretare il ruolo come fa Christian Pulisic (e non come Loftus-Cheek, che ha altre caratteristiche). Un’idea potrebbe arrivare direttamente da Madrid. E no, non stiamo parlando di Arda Guler: lui sì che sarebbe un grande acquisto, ma il Real ci punta tantissimo per il presente e per il futuro (tant’è che dal Santiago Bernabeu fanno sapere che non sono contenti del poco spazio che Ancelotti gli sta dando). C’è un altro calciatore che, invece, è stato messo sul mercato: a rivelarlo è stato Relevo, ed è un’occasione di mercato molto ghiotta per i rossoneri.

Il Real Madrid l’ha messo sul mercato, il Milan può riportarlo in rossonero

Il Real Madrid, battuto una settimana fa proprio dal Milan in Champions League, sta vivendo un momento davvero complicato e non solo sul piano dei risultati. Anche dal punto di vista economico, infatti, non è tutto rose e fiori. Fra i problemi di Florentino Perez c’è la questione concerti del nuovo stadio: i Blancos speravano di incassare un bel po’ di soldi da questi eventi, ma le proteste cittadine stanno creando grossi ostacoli per l’organizzazione.

Il nuovo Santiago Bernabeu è vicinissimo a palazzi e condomini ed è ancora privo di insonorizzazione: le proteste degli abitanti di Madrid hanno costretto il Municipio a vietare i concerti. Per far fronte a questa situazione, e quindi per incassare un po’ di soldi, il Real Madrid avrebbe deciso di mettere sul mercato alcuni giocatori della rosa. Fra Mendy, Tchouameni e il solito Dani Cebellas c’è, un po’ a sorprese, anche Brahim Diaz. Lo spagnolo, reduce da tre anni bellissimi con la maglia del Milan in prestito, è tornato nella sua squadra del cuore dove ha trascorso un’ottima prima stagione con tanto di vittoria della Champions League. L’arrivo di Mbappé ha scombussolato un po’ gli equilibri di spogliatoio e squadra e anche Brahim ha perso posizioni nelle gerarchie. Il Milan potrebbe pensare ad un suo clamoroso ritorno: 20 milioni potrebbero bastare per mettere a disposizione di Fonseca un giocatore con le caratteristiche giuste per il ruolo dietro la punta.