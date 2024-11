Hugo Larsson, chi è il nuovo calciatore accostato al Milan: ruolo e caratteristiche

Nelle ultime ore è emerso un nome nuovo per il calciomercato in entrata del club rossonero: attenzione alla concorrenza di alcune big della Premier League.

La squadra di Paulo Fonseca è sicuramente incompleta e per gennaio i tifosi si aspettano almeno almeno un paio di rinforzi. Un reparto in cui sarebbe necessario intervenire è il centrocampo.

Vero che a inizio 2025 ci sarà il rientro di Ismael Bennacer dopo un lungo stop per infortunio, ma gli servirà del tempo per essere al 100% della condizione fisica. Indipendentemente dal ritorno dall’algerino, al Milan servirebbe un innesto in mediana. In queste settimane stanno trapelando un po’ di nomi: l’ultimo è quello di Hugo Larsson.

Milan interessato a Larsson: attenzione alla Premier League

Larsson è un centrocampista svedese classe 2004 che milita nell’Eintracht Francoforte. Il trasferimento in Germania è avvenuto nel mercato estivo 2023, quando il suo attuale club lo ha acquistato per circa 9 milioni di euro dal Malmoe. Quest’ultimo è lo stesso club in cui si è formato anche Zlatan Ibrahimovic, leggenda del calcio svedese e oggi senior advisor nel Milan. Hugo vi è arrivato nel 2016, partendo dal settore giovanile e approdando poi in Prima Squadra.

L’esordio con i “grandi” del Malmoe è avvenuto nel febbraio 2022 in una partita di Svenska Cupen vinta 5-1 contro il GAIS. L’11 aprile successivo ha debuttato in Allsvenskan (il massimo campionato svedese) subentrando nel secondo tempo del match pareggiato 1-1 contro l’Elfsborg. Ha trovato spazio con continuità e ha concluso la stagione da titolare accumulando un totale di 32 presenze, un gol e un assist. Nell’annata successiva (29 presenze, 2 gol e 3 assist) è migliorato ulteriormente e le sue prestazioni hanno colpito diversi osservatori europei.

L’Eintracht Francoforte è stato bravo ad anticipare la concorrenza e ad assicurarselo facendo un discreto investimento. Colpo azzeccato, visto che Larsson si è preso subito la maglia da titolare. Finora ha messo assieme 5 gol e 3 assist nelle 54 partite giocate con la squadra tedesca. Questo inizio di stagione è stato particolarmente positivo, con 3 reti realizzate in 16 presenze.

Alto 1,87 metri, lo svedese è un centrocampista soprattutto difensivo. In Bundesliga ha una precisione di passaggio dell’88%, solo nella sua metà campo la percentuale è del 90%. I dati di Sofascore mostrano che in campionato recupera 2,9 palloni a partita e fa 1,5 salvataggi per partita. Vince il 41% dei contrasti ed è più efficace su quelli aerei (67% vinti). Poco falloso (solo 0,8 falli a partita e un cartellino giallo preso). In fase offensiva non si fa notare molto: 0,6 tiri a partita e solo 0,5 passaggi chiave. Gioca in maniera abbastanza semplice, ha una buona tecnica, personalità e certamente margini di crescita.

Secondo quanto rivelato da TeamTalk, oltre al Milan, anche Arsenal e Liverpool hanno messo gli occhi su Larsson. E pure il Tottenham segue con interesse il giocatore, valutato 25-30 milioni e che non ha fretta di lasciare Francoforte. La sensazione è che voglia concludere la stagione nell’attuale squadra, continuando il percorso di crescita avviato.

Queste le sue parole a Kicker: “Il mio obiettivo è sempre stato trasferirmi in Bundesliga, perché è un campionato di alto livello per i giovani e ha un’intensità che rispecchia il mio profilo. Quando mi ha chiamato l’Eintracht, ho detto ai miei agenti che non volevo andare da nessun’altra parte. Sono in un club che ha dimostrato di essere perfetto per la crescita dei giovani calciatori. Mi hanno insegnato ad essere più aggressivo e a migliorare palla al piede. Vorrei segnare più spesso. Mi piace molto giocare in questo ruolo box-to-box. Mi sento molto a mio agio a Francoforte dentro e fuori dal campo. Mi piace stare qua, l’Eintracht migliora ogni anno e voglio farne parte”.

Un’offerta importante potrebbe anche portarlo a cambiare idea, però oggi sembra avere le idee chiare. Da non escludere che un club possa comprarlo e lasciarlo in prestito a Francoforte.