Addio Milan, decisione presa: affare da 10 milioni

Il club rossonero nel 2025 potrebbe dire addio definitivamente a un giocatore: prezzo già stabilito.

Ci sono alcuni calciatori che il Milan ha ceduto in prestito durante l’ultima sessione estiva del calciomercato e che potrebbero non fare rientro. Anche se i cartellini vengono sempre riscattati al termine della stagione, per qualcuno c’è già la sensazione che la cessione a titolo definitivo si potrà concretizzare.

Per diverse settimane si è parlato soprattutto di Devis Vasquez e di Pierre Kalulu. Il primo perché ha sorpreso tanti come portiere titolare dell’Empoli, rendendosi più volte protagonista di buone prestazioni. Il club empolese può comprarlo investendo solo un milione di euro. Anche il francese era partito bene con la Juventus, però ultimamente ha avuto un calo e il suo rendimento andrà poi verificato nel resto della stagione. La dirigenza bianconera può spendere 14 milioni per assicurarselo definitivamente e ci penserà, perché il francese nel complesso sta piacendo a Thiago Motta.

Riscatto molto probabile: Milan pronto a incassare

Ma va sottolineata anche la buona stagione che Yacine Adli sta disputando alla Fiorentina. Il centrocampista francese ha finora collezionato 13 presenze (7 da titolare), 2 gol e 3 assist. Il caso ha voluto che l’unica rete segnata in Serie A (l’altra è stata realizzata in Conference League) abbia fatto male proprio al Milan, sconfitto a Firenze.

Sembra che il direttore sportivo viola Daniele Pradè abbia avuto una buona intuizione nel decidere di prenderlo. Raffaele Palladino è stato l’allenatore giusto per rigenerarlo dopo una stagione tra alti e bassi in maglia rossonera. Adli si è fatto trovare pronto sia giocando dall’inizio che da subentrante. Se dovesse continuare con questo livello di performance, la Fiorentina sicuramente investirà i 10 milioni concordati per il riscatto, dopo averne già spesi 2 per il prestito oneroso.

Il Milan lo aveva acquistato per 8,5 milioni nell’estate 2021, lasciandolo un anno in prestito al Bordeaux. Questo costo è stato parzialmente ammortizzato a bilancio e consentirà al club di fare una discreta plusvalenza a bilancio in caso di vendita definitiva a 10 milioni. Non rientrava nel progetto di Paulo Fonseca, che è stato subito abbastanza chiaro con lui e con la dirigenza. La cessione era l’unica strada per consentire ad Adli di giocare con costanza e Firenze si sta rivelando la piazza adatta a lui.