Leclerc cambia “tuta”, tifosi della Ferrari increduli

I ferraristi hanno visto Leclerc con una veste diversa da quella abitualmente utilizzata in F1: un’esperienza particolare per il pilota.

Il campionato di F1 2024 sta per finire e Charles Leclerc spera di regalare delle belle emozioni ai tifosi negli ultimi tre gran premi. Il prossimo è a Las Vegas (22-24 novembre) e sono molti a pensare che le caratteristiche del circuito statunitense possano favorire la Ferrari SF-24. Vedremo se sarà così.

La scuderia di Maranello ha vinto cinque gare in questa stagione: tre con il monegasco (Monaco e Monza) e due con Carlos Sainz (Australia e Messico). La speranza è quella di riuscire a ottenere la sesta e di prendere ulteriore slancio positivo in vista di un 2025 in cui l’obiettivo sarà lottare per il titolo mondiale, con Lewis Hamilton che arriverà nel box a sostituire Sainz e a cercare di laurearsi campione del mondo per l’ottava volta in carriera. Batterebbere Michael Schumacher, con il quale condivide l’attuale primato dal 2020.

Ferrari F1, Leclerc in Francia: esperienza speciale

Leclerc è focalizzato al 100% sul suo impegno in Formula 1, ma è anche uno curioso e che si interessa ad alcuni ambiti diversi dal suo abituale. Recentemente è stato protagonista di un’esperienza sicuramente indimenticabile.

Dopo il trionfo ad Austin, Charles è salito sul caccia Rafaele e ha preso parte una missione di addestramento dell’Aeronautica francese. Tutto è stato realizzato in collaborazione con la rete Canali Plus, che ha realizzato un documentario per raccontare l’esperienza inedita vissuta dal pilota della Ferrari F1. Il documentario è intitolato “Charles Leclerc: Supersonique”. Il monegasco ha pubblicato sui social network alcune foto della sua adrenalinica avventura. Strano vederlo con addosso una tuta diversa da quella che utilizza abitualmente. Tanti tifosi hanno commentato i suoi post.

Leclerc è molto seguito sui social media, su Instagram vanta oltre 17 milioni di follower. Condivide sia contenuti legati alla sua professione di pilota di Formula 1 che altri inerenti la sua vita privata e altre sue passioni. È molto amato dai tifosi della Ferrari, che sperano di vederlo finalmente coronare il sogno di vincere il titolo mondiale con la Rossa. Finora non ha mai neppure potuto lottare fino alla fine della stagione per tale obiettivo, c’era stato un illusorio buon inizio di 2022, quando sembrava poter contendere la corona iridata a Max Verstappen. Poi sappiamo com’è andata. Ci riproverà nel 2025.