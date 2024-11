Milan, non è ancora finita: nuovo possibile assalto al rossonero

Dopo la indiscrezioni della scorsa estate, arrivano nuove voci sul possibile assalto ai rossoneri.

La sosta per gli impegni delle Nazionali spesso significa anche nuove voci di calciomercato. In casa Milan, l’argomento più caldo sono come sempre i rinnovi di contratto. Le notizie in merito sono positive: Mike Maignan è vicino alla firma, così come Gabbia e Reijnders. C’è ancora da lavorare, invece, per quanto riguarda la questione Theo Hernandez, col quale non si sono stati passi avanti rispetto ad ottobre.

In questo inizio di stagione si è parlato molto di futuro anche per Rafael Leao, che poco più di un anno fa ha rinnovato il contratto fino al 2028 a 5,5 milioni più bonus. Con Paulo Fonseca non sembra essere scattata subito la scintilla: mai negli ultimi anni aveva fatto così tante panchine, e tutte di fila. Scelta forte del tecnico portoghese che poi è tornato a schierarlo dal primo minuto nelle ultime partite contro Real Madrid e Cagliari. “Adesso è tutto risolto“, ha detto Leao in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo. La sensazione però è che, da qui in avanti, vederlo ancora in panchina non sarà una sorpresa. Intanto continuano ad arrivare indiscrezioni in merito ad un suo possibile addio.

Il Barcellona fra Kvatastkhelia e Leao, i dettagli

La Repubblica stamattina ha parlato della forte intenzione del Barcellona di acquistare un esterno d’attacco. L’idea di Deco, direttore sportivo blaugrana, è quella di investire in Italia. I nomi sul suo taccuino sono due: Kvicha Kvaratskhelia, in trattativa col Napoli per un rinnovo tutt’altro che semplice, e, appunto, Rafael Leao.

Il quotidiano parla di un’offerta pronta da 80 milioni per il georgiano del Napoli: il giocatore piace tantissimo ad Hansi Flick e sarebbe il primo obiettivo per rinforzare la fascia sinistra dell’attacco. Sullo sfondo però resta anche l’interesse per Leao, che non è di certo nuovo. Al termine della scorsa estate, El Chiringuito aveva insistentemente parlato di un assalto al portoghese nelle ultime ore di mercato. Il Milan però non ne ha voluto sapere, soprattutto agli sgoccioli del agosto e quindi con poco margine per sostituire un giocatore così importante. I rossoneri in ogni caso non fanno passi indietro: chi vuole Leao, deve pagare una cifra almeno vicina ai 175 milioni della clausola rescissoria. Al momento comunque il Barcellona sembra concentrato su Kvara e fra gennaio e l’estate prossima potrà esserci un’evoluzione. Per quanto riguarda Rafa, lui ha ribadito anche di recente che sta bene a Milano e vuole restare in rossonero. Ma nel calcio, si sa, tutto può succedere.