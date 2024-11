No secco alla rivale: il retroscena che fa impazzire i tifosi del Milan

Clamoroso retroscena: no alla rivale, i tifosi del Milan impazziti dopo questa notizia. Un gesto da capitano

Siamo entrati nella sosta per gli impegni delle Nazionali e il Milan si gode il meritato riposo. O meglio, se lo godono quei pochi giocatori rimasti a Milanello. Ma è un ottimo periodo anche per fare il punto della situazione, per ricaricare le energie mentali e superare il pareggio di Cagliari che ha preso sempre più la forma di una sconfitta per come è arrivato. Inoltre, queste due settimane serviranno a recuperare qualche infortunato.

Chi è sulla strada del rientro è Matteo Gabbia, alle prese con un problema di natura muscolare da qualche settimana. Problema che non gli ha permesso di essere in campo a Madrid contro il Real in quella incredibile notte di Champions League, una delle poche gioie di questo inizio di stagione dei rossoneri. L’altra gliel’ha regalata lo stesso Gabbia con quella incornata nei minuti finali del derby. Ora Matteo è pronto a tornare per la Juventus, in programma il prossimo 23 novembre. Ma oltre al suo ritorno in campo, è vicinissima anche la firma sul rinnovo di contratto. E, a proposito, ecco un retroscena estivo.

Retroscena Gabbia, ha rifiutato un’importante offerta

Come sappiamo, Gabbia è sempre più vicino alla firma sul rinnovo di contratto: dovrebbe firmare un nuovo accordo fino al 2029 con ingaggio raddoppiato (circa 2 milioni). Siamo ai dettagli: fra non molto arriverà l’annuncio ufficiale. Una firma super meritata per il difensore italiano, che da quando è tornato dal prestito al Villarreal è uno dei migliori elementi della rosa per rendimento. E si sta confermando tale anche in questa stagione.

Alessandro Jacobone, giornalista molto vicino alle vicende rossonere, ha rivelato un retroscena del recente mercato estivo: Gabbia infatti avrebbe ricevuto un importante offerta dalla Fiorentina, che però ha deciso di rifiutare per giocarsi tutte le sue possibilità al Milan. Il difensore era convinto che con grande lavoro e sacrificio sarebbe riuscito a guadagnarsi il suo spazio e così è successo. Dopo le prime partite in panchina, Fonseca lo ha lanciato da titolare e non lo ha più tolto. In queste settimane la sua assenza si è fatta sentire ma è ormai agli sgoccioli: Gabbia tornerà almeno in panchina per ala Juventus ed è una grande notizia. Il difensore sta lavorando a Milanello per recuperare la miglior condizione fisica e mettersi subito a disposizione di squadra e allenatore per i prossimi impegni dopo la sosta.