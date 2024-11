“Scambio” in difesa: via Tomori per la nuova stella della Serie A

Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan a fine stagione: con i soldi della cessione i rossoneri andranno all’assalto del gioiello viola.

Il Milan continua ad avere un rendimento molto altalenante. L’exploit del Bernabeu aveva entusiasmato i tifosi rossoneri e sembrava poter essere il nuovo punto di partenza della gestione Fonseca. Una speranza infranta già nel match successivo a Cagliari, dove il Milan ha mostrato ancora una volta tutte le sue difficoltà specialmente in termini di tenuta difensiva.

Finora il Diavolo ha preso 14 gol in 11 gare di campionato, mentre in Champions League la porta rossonera è stata bucata sei volte. Tra i giocatori che non stanno avendo lo stesso rendimento delle scorse stagioni c’è anche Fikayo Tomori, che Fonseca ha scelto di lasciare in panchina nell’ultima gara in Sardegna.

Probabilmente a distrarre Tomori ci sono anche le voci di mercato sul suo futuro. La dirigenza milanista non solo non sta apprezzando le sue prestazioni ma non ha gradito nemmeno il gesto contro la Fiorentina, quando prese il pallone a Pulisic per far battere il rigore all’amico Tammy Abraham. Ecco perché di fronte a un’offerta significativa già a gennaio Ibrahimovic e Moncada si siederebbero senza problemi al tavolo delle trattative.

Scambio in difesa! Nuovo gioiello per il Milan

Secondo quanto riportato dal Mirror il difensore inglese è richiesto da diversi club di Premier League. In prima fila ci sarebbe l’ambizioso Newcastle, ma occhio anche al West Ham che ha assolutamente bisogno di invertire la rotta dopo una prima parte di stagione deludente. Con i soldi di Tomori – la richiesta è di circa 40 milioni di euro – la dirigenza andrebbe all’assalto di un difensore che sta facendo benissimo in Serie A.

Si tratta di Pietro Comuzzo, appena convocato in Nazionale dal CT Spalletti dopo le ottime prestazioni con la Fiorentina. Uno dei segreti dei viola così in alto in classifica – secondi a un solo punto dalla capolista Napoli – va ricercato anche nella sorprendente crescita del classe 2005, considerato da Palladino un titolare inamovibile.

Il suo eccellente rendimento ha richiamato le attenzioni della maggior parte dei big club italiani ed europei. Tra le squadre più interessate c’è proprio il Milan, che vorrebbe rinnovare la difesa puntando proprio su Comuzzo: con la cessione di Tomori i rossoneri avrebbero a disposizione un tesoretto per andare all’assalto del giovane talento gigliato.