20 anni e 10 milioni il costo: il Milan ha scelto il colpo per gennaio

Il club rossonero ha messo nel mirino un giocatore che vorrebbe comprare nel mercato invernale: un giovane molto promettente.

I tifosi del Milan si aspettano un paio di colpi a gennaio e la dirigenza sta già muovendo. Non bisogna attendersi nessun investimento particolarmente oneroso, però la sensazione è che qualche volto nuovo arriverà a Milanello.

Come abbiamo detto più volte, il centrocampo è un reparto che sicuramente ha bisogno di un intervento. A inizio gennaio 2025 ci sarà il rientro di Ismael Bennacer, però non basta. Servirebbe ancora qualcosa per migliorare un reparto che oggi ha due certezze come Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, ma che per il resto non ha garanzie. Lo stesso Bennacer andrà valutato. Yunus Musah ha giocato meglio da esterno che da mediano finora e Ruben Loftus-Cheek finora è apparso un pesce fuori d’acqua. Bisogna intervenire.

Calciomercato Milan, acquisto in Serie A: i dettagli

Il Milan sta valutando sia profili della Serie A che alcuni che militano in campionati esteri. Negli ultimi giorni è tornato di moda Morten Frendrup, 23enne danese che gioca nel Genoa e il cui cartellino viene valutato circa 18-20 milioni di euro. Gli osservatori rossoneri lo stanno seguendo con interesse, però c’è un altro centrocampista che si sta mettendo in evidenza in Italia e che viene molto apprezzato.

Ci riferiamo a Reda Belahyane, 20enne franco-marocchino in forza all’Hellas Verona. Il club veneto lo ha comprato a gennaio 2024 dal Nizza per soli 500 mila euro. Dopo dei primi mesi di ambientamento e adattamento, con sole 2 presenze collezionate, nella nuova stagione è partito come titolare e finora ha messo insieme 11 presenze e 2 assist. Come confermato dal Corriere di Verona, il prezzo del cartellino oggi è di circa 10 milioni. Anche Chelsea e Marsiglia gli hanno messo gli occhi addosso. In Italia sembra che pure l’Inter stia monitorando il giocatore.

Stando ad alcuni rumors, il Milan avrebbe già avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione in vista del mercato di gennaio. Alto 1,73 m, Belahyane è un centrocampista dotato tecnicamente e che ha come idolo Kanté: gli piace sia dare sostanza alla mediana, pressando e recuperando palloni, ma anche aiutare la costruzione del gioco. Palla al piede riesce a mantenere la calma anche nelle situazioni più complicate, la personalità non sembra mancargli nonostante un’età molto giovane e la poca esperienza. Qualcuno lo ha paragonato a Jorginho, altri a Bennacer. È un giocatore d’ordine in mezzo al campo e potrebbe fare comodo a Paulo Fonseca.