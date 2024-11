Il riscatto di Abraham si complica, il Milan piomba sul bomber della Serie A

Il Milan deve decidere cosa fare per il suo attacco, visto che si complica il riscatto di Tammy Abraham: al suo posto si può andare su un altro bomber della Serie A

Fonseca ha già diversi problemi a centrocampo ma deve pensare anche all’attacco e a quelle che saranno le prospettive future nel reparto avanzato. Per il tecnico portoghese c’è un nome che può davvero svoltare.

Il Milan deve rinforzare la propria rosa per essere competitivo sino al termine della stagione e provare ad entrare in zona Champions. L’attacco è forse il reparto più completo numericamente, mentre a centrocampo l’assenza prolungata di Bennacer ha creato un vuoto importante e che va colmato al più presto. Come detto davanti Fonseca può usufruire di due giocatori per ruolo, anche se il rendimento di molti non è all’altezza. Da Leao a corrente alterna a Morata (con qualche problema fisico di troppo), da Okafor che non convince a Samuel Chukwueze, limitato nella continuità. Il solo Pulisic (a parte Morata quando sta bene) sta convincendo a pieno, con 7 gol e 5 assist in 15 presenze complessive.

Da chi ci si attendeva di più è senza dubbio Tammy Abraham, partito bene e poi bloccato da difficoltà realizzative sin troppo evidenti. Anche per lui il lato fisico non è ottimale al momento e questo non può essere trascurato. Subentrando dalla panchina a Cagliari ha messo il proprio timbro sul 3-3 finale, pur non riuscendo a regalare tre punti che sarebbero stati fondamentali.

Il Milan pensa a Bonny: può arrivare lui al posto di Abraham

Per riscattare Abraham il Milan deve trovare un’intesa con la Roma. La scorsa estate si è arrivati ad un accordo con i giallorossi per uno scambio di prestiti, che vedeva coinvolto anche Saelemaekers. La cifra per acquistare il cartellino del centravanti inglese non è stata pattuita e andrà discussa. L’idea a Milanello è quella di virare altrove e spendere gli stessi soldi ipotetici su un profilo più giovane e convincente.

Con insistenza sta circolando in queste ore il nome di Ange-Yoan Bonny, che sta facendo benissimo con la maglia del Parma. L’ultimo gol lo ha messo a segno con il Venezia, prima della sosta, confermando un avvio di stagione davvero pazzesco. Il classe 2003 è stato anche convocato dall’Under21 francese, dimostrando di essere apprezzato anche in patria.

Finora ha messo a referto 4 reti, oltre ad un prezioso assist. Per essere al primo anno di Serie A davvero non male. Per questo alcune grandi club si sono accostati a lui e al suo entourage. Il Napoli ha chiesto informazioni e ora sembra che anche il Milan faccia sul serio. Il prossimo anno potrebbe essere lui ad affiancare Morata nel roster di attaccanti rossoneri.