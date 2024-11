Retroscena Juve, l’ex bandiera del Milan in difesa

La Juventus è alle prese con dei seri problemi in difesa: Giuntoli sta così setacciando il mercato. Un ex Milan nel mirino

Dopo la pausa per le Nazionali, si tornerà in campo con Milan-Juventus. La squadra di Paulo Fonseca, che conta di recuperare Matteo Gabbia per la retroguardia, affronterà i bianconeri un po’ incerottati in difesa.

Thiago Motta, d’altronde, deve fare i conti con la pesantissima tegola legata a Cabal, che si è fermato nel ritiro della Colombia e gli esami a cui si è sottoposto, presso il J|Medical, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni, così, sarà sottoposto a intervento chirurgico. La stagione è di fatto finita per il difensore, così come quella di Bremer. Il ko dell’ex Torino, il miglior centrale della rosa per distacco, ha rappresentato sicuramente la perdita più grande da digerire. Non è un caso che dall’infortunio del brasiliano, la Juventus non è stato più insuperabile dietro, come in passato. Il reparto arretrato adesso è sicuramente più vulnerabile, ma Giuntoli è pronto a correre ai ripari. La dirigenza bianconera, però, deve fare i conti con delle finanze non proprio floride. Serve dunque l’occasione giusta da prendere, magari a zero.

Juventus, non solo Kalulu: i bianconeri pensano al Milan dello Scudetto

La Juventus ha così guardato anche al mercato degli svincolati e sul tavolo di Giuntoli è finito il nome di Simon Kjaer. Il danese, dopo la scadenza del contratto con il Milan, è rimasto senza squadra, ma non ha ancora deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

Oggi, Kjaer, però, non appare più un’idea calda, con la Juve che proverà a prendere giocatori più pronti, magari con la formula del prestito. Ecco così spuntare la suggestione Milan Skriniar, che al Psg non sta giocando come sperava. Va però convinto il difensore ex Inter a ridursi l’ingaggio. Nei giorni scorsi, poi, si è parlato anche della possibilità Fikayo Tomori. Il Milan potrebbe anche decidere di far partire il giocatore inglese, ma è impossibile che lo faccia con la formula del prestito. Stavolta servono garanzie e il Diavolo valuta l’ex Chelsea una trentina di milioni di euro. La situazione difensore in casa Juventus va dunque monitorata con estrema attenzione. Chissà che Pierre Kalulu non riabbracci un suo ex compagno.