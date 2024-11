Salta il colpo, arrivano brutte notizie per i tifosi del Milan

Un’altra pausa di campionato poco serena per il Milan, sempre al centro delle indiscrezioni di mercato. Per la sessione invernale, i piani dei rossoneri potrebbero cambiare

Tra una settimana, il Milan tornerà in campo in Serie A nel big match contro la Juventus di sabato 23 novembre. Una partita che i rossoneri non possono sbagliare per non staccarsi ulteriormente dal gruppone delle prime sei della classifiche, racchiuse in due punti con il Napoli capolista.

Come le precedenti, anche quella di novembre, non è stata una pausa per le Nazionali serena per il Milan. Troppa la delusione per il 3-3 di Cagliari che ha decisamente smorzato l’entusiasmo suscitato dall’inaspettata impresa al Bernabeu contro il Real Madrid. Due partite che sono lo specchio della prima parte di stagione dei rossoneri, capaci di esaltarsi contro grandi avversari (da ricordare anche la vittoria nel Derby) e di commettere disattenzioni in serie contro rivali ampiamente alla portata.

Una costante finora del Milan di Fonseca nel quale comunque, pur nell’incostanza di rendimento, non mancano le note liete. Se la crescita di Pulisic e Reijnders è ormai consolidata dopo la prima stagione in rossonera, assai efficace è stato l’inserimento di Youssuf Fofana, un altro degli insostituibili di Fonseca.

Milan, salta il possibile rinforzo a gennaio: ecco da cosa dipende

L’errore in disimpegno che ha favorito uno dei due gol di Zappa a Cagliari è l’unica macchia nelle prestazioni di Fofana in rossonero. Dopo un inizio in sordina con Parma e Lazio, il francese si è preso le redini del centrocampo, dimostrando a tutti quanto sia mancato un calciatore con le sue caratteristiche al Milan dall’addio di Kessie.

Dalla partita con la Lazio di fine agosto in poi, Fofana le ha giocate tutte da titolare sia in Serie A che in Champions League. Una presenza fissa che nasconde una lacuna dell’organico rossonero ovvero l’assenza di un’alternativa di ruolo che possa sostituirlo o quantomeno permettergli di rifiatare.

Né Musah né Loftus Cheek hanno dimostrato finora di poter interpretare al meglio il ruolo di mediano puro nella linea a due con Reijnders. Motivo per cui, il Milan potrebbe intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare il reparto. Un’ipotesi che sembrava certa ma che dipende in realtà da un’altra condizione concomitante ovvero l’effettivo recupero di Ismael Bennacer.

Il centrocampista algerino si è infortunato al polpaccio lo scorso settembre in un allenamento con la nazionale. Diagnosi impietosa per Bennacer che, a causa del grave strappo muscolare, non rientrerà prima del nuovo anno. Il calciatore rossonero si trova a Doha, in Qatar, per la fase di riabilitazione che sta effettuando nella stessa clinica dove si era precedentemente curato per l’infortunio al ginocchio subito nel derby di Champions del maggio 2023.

Se, a inizio 2025, Bennacer dovesse ripresentarsi in buone condizioni con la garanzia di poter dare il suo contributo nelle rotazioni di Fonseca, il Milan non interverrà sul mercato per acquistare un’alternativa a Fofana. I rossoneri, infatti, ce l’avrebbero già in casa. Un rientro, quello di Bennacer, che può essere importante anche in chiave mercato. Lo scorso agosto, l’algerino è stato a un passo dalla cessione all’Olympique Marsiglia che, come confermato da De Zerbi, resta ancora interessato al centrocampista rossonero.