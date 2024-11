Il bomber dice addio e resta in Serie A: saluta il Milan a gennaio

Il calciatore è pronto a lasciare il Milan già durante il mercato di gennaio: l’addio è certo. Ecco dove giocherà, l’attaccante scaricato dai rossoneri

Sarà un gennaio intenso per il Milan. Il Diavolo sarà certamente tra i club più attivi sul mercato per riuscire a mettere le mani sugli elementi giusti. Serve allungare una rosa che presenta diverse lacune, soprattutto a centrocampo e sugli esterni di difesa.

Un vice Youssouf Fofana è inevitabile, ma potrebbe arrivare anche un calciatore che possa sostituire Theo Hernandez quando non è disponibile. Filippo Terracciano non ha convinto e occorre qualcuno all’altezza. I nomi fatti in questi giorni sono davvero tanti, soprattutto per la mediana. C’è, però, sempre più la sensazione che il Diavolo investirà in Serie A. Piacciono, d’altronde, Belahyane del Verona e Frendrup del Genoa, oltre che Bondo del Monza. Per il ruolo di terzino mancino, invece, il profilo più giusto appare essere quello di Fabiano Parisi. La Fiorentina, d’altronde, è pronta ad investire dieci milioni di euro per acquistare Yacine Adli e i soldi potrebbero arrivare proprio dalla cessione dell’ex Empoli. Ma il mercato di Serie A potrebbe essere anche quello in cui il Diavolo è pronto a cedere alcuni sui giocatori in esubero.

Calciomercato Milan, Jovic fa le valigie: scelta la destinazione

Tra gli elementi che hanno la valigia in mano c’è certamente Luka Jovic. Il serbo è il primo nome della lista, pronto a dire addio al Milan, già a gennaio.

Il calciatore ex Fiorentina, d’altronde, è finito ai margini del progetto rossonero, con Paulo Fonseca che ormai ha fatto altre scelte. Il titolare è chiaramente Alvaro Morata; la prima alternativa, invece, è sicuramente Tammy Abraham, nonostante non si stia dimostrando proprio un bomber. Contro il Cagliari, poi, il tecnico portoghese ha deciso di far giocare Francesco Camarda, lanciando, dunque, un segnale più che chiaro. Luka Jovic a gennaio saluterà il rossonero, lasciando la maglia numero nove vacante e ripartendo da un altro club. In passato le richieste sono arrivate soprattutto dall’Arabia Saudita, ma in questi giorni è stato accostato al Galatasaray dopo l’infortunio di Mauro Icardi. Nel suo futuro, però può esserci ancora la Serie A e Torino. Il serbo può, infatti, essere il nome giusto per raccogliere l’eredità di Duvan Zapata in Granata. Attenzione, infine, alla Juve, alla ricerca di un vice Dusan Vlahovic.