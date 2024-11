Italia-Francia, il post social di Theo Hernandez: il dettaglio non è passato inosservato

Il post social di Theo Hernandez non è passato inosservato in queste ore: la scelta ha colto di sorpresa i tifosi e non solo

Periodo di sosta per l’Europa per gli impegni delle Nazionali. Il Milan può finalmente riposare e recuperare energie in vista dei prossimi impegni e di questo fine 2024 tutto da vivere. I rossoneri affronteranno partite molto importanti per il cammino in campionato e anche in Champions League. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, ci sarà bisogno di tutti e in particolare dei migliori giocatori della rosa di Paulo Fonseca.

Rafael Leao aveva dato segnali di miglioramento già prima della sosta fra Madrid e Cagliari, e ora sta confermando di essere in un buon momento anche in Nazionale con l’ottima recente prestazione (con tanto di gol). Solo buone notizie per il Milan e in particolare per Fonseca, che sta evidentemente ottenendo i risultati che sperava – anche se è ancora presto per dirlo definitivamente. Leao sta mostrando comunque impegno e atteggiamento positivo, cose che ci si aspettano anche da Theo Hernandez, fra i peggiori in campo a Cagliari. Il francese conferma di essere un giocatore che contro le medio piccole fatica a trovare le giuste motivazioni. E questo per uno come lui non è accettabile, in alcun modo.

Theo Hernandez e la grafica per Italia-Francia, tifosi sorpresi

Intanto Theo Hernandez è in Nazionale ma questa sera in Italia-Francia, a San Siro, non ci sarà. Il terzino ha infatti saltato la rifinitura di ieri per una botta al ginocchio: una notizia che ha creato un po’ di preoccupazione fra i tifosi, ma Theo sta bene e, stando alle ultime indiscrezioni, il Milan è sereno in merito. L’ex Real Madrid sarà in campo al Meazza per la Juventus il prossimo 23 novembre.

Non ci sarà quindi per la sfida all’Italia ma, come sempre, ha comunque pubblicato sui suoi social l’immagine di presentazione della gara, come fa sempre anche con il Milan. Una grafica che ha colpito molto i tifosi per un dettaglio che, ovviamente, non è passato inosservato. Per stavolta, nella grafica non c’è soltanto Theo ma anche un giocatore dell’Italia. E, fra i tanti che poteva scegliere – come ad esempio gli ex compagni di squadra Donnarumma e Tonali -, la decisione è ricaduta su Daniel Maldini, il figlio di Paolo, convocato anche stavolta da Spalletti, che questa sera potrebbe trovare spazio a partita in corso (tra l’altro ancora sotto gli occhi del papà, che sarà presente sulle tribune di San Siro).

Fra i due c’è un bellissimo rapporto, come documentano anche le immagini post Monza–Milan con Theo che abbraccia Daniel e gli sussurra qualcosa nell’orecchio. Insomma, una scelta che è piaciuta tantissimo ai tifosi, molto legati a Daniel e, chiaramente, anche a papà Paolo (colui che ha portato lo stesso Theo in rossonero).