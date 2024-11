L’eroe dello scudetto torna in Italia: Milan tradito

I tifosi del Milan rischiano di rimanere gelati, sta per succedere davvero: l’eroe dell’ultimo Scudetto è pronto a vestire la maglia dei rivali

Il tempo dell’attesa è finito così come la pazienza che i tifosi rossoneri, da mesi, stanno coltivando masticando amaro. Al netto di rari exploit come quelli nel Derby della Madonnina e contro il Real Madrid, il Milan di Paulo Fonseca sembra decisamente indietro rispetto alla concorrenza.

L’allenatore lusitano, a corrente alternata, vede adesso i suoi ragazzi ad una distanza già abissale dal Napoli capolista. 8 punti che pesano come macigini e, al netto del recupero contro il Bologna, rischiano di rendere difficilissimo il ritorno del ‘Diavolo’ tra le pretendenti al titolo. Un Milan a due facce che, dopo la sosta, sarà chiamato ad un banco di prova importante. La super sfida di San Siro contro la Juventus è alle porte: a meno di una settimana dal big match, dunque, si lavora per ritornare nel migliore dei modi dopo la sosta per le nazionali.

Dal campo al calciomercato il passo è breve ed il ‘Diavolo’ ha diversi ‘problemi’ a cui provare a porre rimedio. In difesa, è evidente, qualcosa non funziona. Troppe le reti incassate e evidentemente il continuo turnover optato dall’allenatore portoghese: serviranno rinforzi, con urgenza, magari dal mercato di gennaio. Un mercato che, tuttavia, potrebbe riservare un’amarissima sorpresa per i tifosi rossoneri. Perché uno dei calciatori simbolo dell’ultimo Scudetto potrebbe presto accasarsi altrove: un tradimento verso e proprio in Serie A.

Ritorno e tradimento clamoroso: Conte vuole l’ex Milan

Il Napoli ed in particolar modo Antonio Conte starebbero infatti valutando diversi nomi per rinforzare la rosa dei partenopei. Ed uno di questi rischia di far arrabbiare – non poco – i tifosi del ‘Diavolo’. Si parla di Franck Kessie che sembrerebbe pronto a tornare in Serie A.

Non al Milan ma al Napoli, dopo tre anni lontano dal calcio italiano. Prima al Barcellona, ora sotto contratto fino al 30 giugno 2026 con l’Al-Ahli, un’avventura che sembra vicina ai titoli di coda. Ad un anno dalla scadenza, infatti, il forte centrocampista ivoriano potrebbe spingere per vivere nuova avventura in Serie A. Ed il Napoli, nello specifico, potrebbe puntare sul classe ’96 che quest’anno ha collezionato 16 presenze con 2 reti e 3 assist vincenti.

A questo punto Antonio Conte, che non ha mai nascosto la sua stima per il roccioso centrocampista ivoriano, potrebbe incorporare una nuova preziosa pedina in mediana. Un’idea che nei prossimi mesi potrebbe sbocciare e concretizzarsi. Con buona pace dei tifosi rossoneri.