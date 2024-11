Tifosi del Milan stupiti, Zeroli saluta a gennaio

Sorpresa e stupore tra i tifosi del Milan: Kevin Zeroli saluta tutti a gennaio. Ecco, di seguito, tutti i particolari

La stagione del Milan è stata fin qui contraddistinta da alti e bassi. Il trionfo al ‘Santiago Bernabeu’ contro il Real Madrid per 1-3, come nel 2009 con il ‘papero’ Pato protagonista, è fino a questo momento il punto più alto, lo zenit di questo primo terzo d’annata del ‘Diavolo’.

Tuttavia, dopo l’impresa contro le merengues del grande ex Carlo Ancelotti, al primo match sulla panchina de Real Madrid contro il suo glorioso passato rossonero (da calciatore e tecnico) è arrivato il pirotecnico 3-3 in trasferta contro il Cagliari. Non è bastato agli uomini di Paulo Fonseca un Rafa Leao in versione ‘Real’, autore di una doppietta, per aver ragione dei sardi. Le prodezze del portoghese sono state vanificate dalle orami abituali amnesie difensive.

Insomma, il Diavolo, per quanto abbia raddrizzato la classifica in campionato (complice l’1-1 tra l’Inter e il Napoli, i rossoneri sono a otto punti, con una partita in meno, dalla vetta occupata proprio dai partenopei), è ancora convalescente. Come se tutto ciò non fosse sufficiente, arriva la notizia che lascia basiti i tifosi: Kevin Zeroli saluta a gennaio.

Empoli, idea Zeroli per gennaio

La stagione 2024-25 per il Milan è iniziata con due grandi novità. Il cambio della guardia in panchina, con il passaggio del testimone tra Stefano Pioli, il tecnico (per ora) dell’ultimo scudetto, e Paulo Fonseca, e il debutto della ‘seconda squadra’, il Milan Futuro che milita nel girone B della Serie C.

Finora i risultati non sono entusiasmanti, con i rossoneri under 23 che languono in zona playout. In compenso, l’esperienza nel campionato di Serie C sta consentendo ai giovani talenti rossoneri di giocare con continuità e conseguentemente di farsi le ossa in vista di un loro eventuale impiego in pianta stabile in prima squadra.

Fra le nuove leve rossonere che più si stanno mettendo in mostra c’è Kevin Zeroli tanto che Empoli potrebbe farci un pensierino per gennaio. D’altra parte, il 19enne centrocampista finora ha collezionato 14 presenze, di cui 1 in Serie A, per 1.086 minuti giocati e con 1 gol all’attivo.

Dunque, un centrocampista, la stellina del Milan Futuro, dalle sicure qualità che, come detto, non sono passate inosservate agli occhi degli uomini mercato del club del Presidente Corsi che è tra le sorprese positive di questo primo scorcio di campionato (i toscani viaggiano a metà classifica, a tre punti di distanza dal Milan). Comunque, il via libera alla partenza di Zeroli verrebbe dato solo in caso di arrivo di un rinforzo visto che Fonseca ha già gli uomini contati in mediana. Staremo a vedere e, come sempre, vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi.