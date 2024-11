Belahyane al Milan: il Verona apre alla cessione

Sogliano non esclude che il centrocampista possa lasciare l’Hellas a gennaio: il club rossonero ne approfitterà?

Il Milan attende il rientro di Ismael Bennacer, che si dovrebbe concretizzare a inizio gennaio 2025, e nel frattempo valuta un possibile innesto a centrocampo. Il reparto andrebbe rinforzato e sarà interessante vedere se la società interverrà per dare a Paulo Fonseca un giocatore utile al suo progetto tecnico-tattico.

Zlatan Ibrahimovic, interpellato da Sky Sport a Torino in occasione della presentazione della Kings League, ha fatto intendere che potrebbe non esserci alcun acquisto: “Oggi non c’è il pensiero di rinforzare qualcosa, poi vediamo cosa succede in questi due mesi. Speriamo niente con i nostri giocatori. Se si rimane uguale, si va avanti“. Quelle dello svedese potrebbero anche essere parole di circostanza, bisognerà attendere gennaio per vedere eventuali fatti.

Calciomercato Milan, Belahyane potrebbe arrivare? Parla Sogliano

Uno dei nomi spesso accostati al Diavolo negli ultimi giorni è quello di Reda Belahyane, centrocampista classe 2004 che milita nell’Hellas Verona. Autore di un buon inizio di stagione, il franco-marocchino è finito anche nel mirino di Chelsea e Marsiglia. È un giovane molto promettente e c’è chi sta pensando di assicurarselo già a gennaio, da non escludere che possa essere lasciato in prestito in Veneto per farlo giocare con continuità fino a maggio.

Sean Sogliano, direttore sportivo gialloblù, si è concesso ai microfoni di calciomercato.it in occasione del Gran Galà del Calcio Italiano e ha risposto anche su Belahyane: “È un ragazzo giovane e sta dimostrando di essere molto forte. Il Verona è una società che nel mercato spesso deve vendere, i giocatori giovani e forti hanno delle richieste. Ma dobbiamo essere bravi e convivere con questa situazione. Belahyane ha dimostrato qualcosa di importante. Se dipendesse da me, li tratterrei tutti, ma ci sono situazioni che vanno oltre. Vedremo a gennaio quale sarà la cosa migliore l’Hellas. Valutazione? Le fa chi compra, so che è un giocatore forte. Quando arrivano offerte, vengono valutate o meno. Sarà anche il presidente a decidere“.

Sogliano non esclude la cessione dell’ex centrocampista del Nizza, comprato a gennaio 2024 per soli 500 mila euro. Il club veneto potrebbe fare una plusvalenza abbastanza importante vendendolo a 10 milioni. Questo è il prezzo di cui si parla in questo momento. Vedremo se il Milan si farà avanti con un’offerta. E, ovviamente, attenzione anche alle proposte dall’estero.