Che fine ha fatto Marko Lazetic? Non ci sono buone notizie per il Milan

Delusione Marko Lazetic per il Milan che sperava di aver fatto un investimento diverso: oggi il serbo è un flop.

Vi ricordate della promessa Marko Lazetic? Centravanti serbo acquistato dal Milan a fine gennaio 2022 e oggi apparentemente sparito dai radar. Sono passati ormai tre anni dal suo approdo in Italia ma il fatto che di lui si siano un po’ perse le tracce non è certamente una buona notizia per il club che a questo punto si sta facendo delle domande.

Soprattutto in chiave permanenza visto che a fine stagione il rapporto tra il giovane bomber e il club meneghino si interromperà in maniera definitiva. Salvo, ovviamente, un eventuale rinnovo che sarebbero però una sorpresa per tutti. Anche per lo stesso giocatore che sperava certamente in un’escalation diversa per quanto concerne la sua carriera tra i professionisti.

Era giovanissimo quando è entrato nel settore giovanile della Stella Rossa. Una vita passata in patria per il nipote d’arte, suo zio è l’ex conoscenza del calcio italiano Nikola Lazetic, che sembra però aver sofferto il grande salto. Il Milan non sembra essere più troppo convinto dell’investimento fatto e in giro non si fa che parlare di separazione.

Milan, c’è un problema con Lazetic: ecco cosa sta succedendo

Dopo un anno di ambientamento nelle giovanili del Milan, la società meneghina ha pensato bene di mandarlo a giocare un po’ in giro. Tripla cessione per lui che ha giocato prima in Austria e in Olanda, rispettivamente all’Altach e al Fortuna Sittard, e poi è stato rispedito in patria al Backa Topola. Avventure che dovevano servire al lui e al club per capire le sue reali qualità. Peccato che oggi l’investimento sembra aver fatto un buco nell’acqua.

5 milioni spesi a dir poco male da parte del Milan che in tutto questo tempo non è riuscito ad esultare nemmeno una volta per il proprio giocatore. Attualmente lo score di Lazetic recita zero goal e questo non vale solo per la stagione corrente ma addirittura per la sua intera carriera tra i professionisti. A livello giovanile ha fatto vedere buone cose che poi non è però riuscito a replicare tra i grandi.

Il Milan starebbe pensando di aggregarlo alla seconda squadra in Serie C ma il serbo non sembra dello stesso parere. A questo punto, perciò, la separazione pare l’unica soluzione possibile. I rossoneri concederanno all’attaccante lo svincolo e questo significa che nelle prossime settimane, a partire da gennaio, potrà firmare per una nuova squadra. Il flop è servito in casa rossonera.