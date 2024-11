Colpa di Ranieri, salta il colpo in casa Milan

Il colpo di mercato in casa Milan è pronto a saltare: tutta colpa di Claudio Ranieri che anticipa i rossoneri e lo porta in giallorosso!

Paulo Fonseca con l’ausilio del team di mercato del Milan sta studiando i prossimi colpi da fare per rinforzare la rosa rossonera. A gennaio si interverrà per permettere a questa squadra, fin qui autrice di troppi alti e bassi, di tornare a competere per le primissime posizioni in serie A e poter dire la sua fino in fondo anche in Champions League. I prossimi mesi saranno molto frenetici, si giocherà no-stop e si arriverà dritti alla riapertura delle trattative.

Questa sosta, l’ultima del 2024, è anche un motivo di confronto tra le parti per fare il punto della situazione prima di ripartire no stop per tutto il periodo invernale. Il Milan attualmente sembra aver bisogno di un innesto a centrocampo ma anche dietro. Specialmente sulle fasce, dove manca (da anni) un vice Theo Hernandez di livello. Ma anche dall’altra parte del campo Emerson Royal e Calabria non hanno convinto particolarmente.

Milan, il colpo sfuma: Ranieri anticipa i rossoneri!

Insomma si starebbe pensando di prendere un nuovo terzino, magari che possa giocare all’occorrenza anche al centro come accadeva con Kalulu. Con questo auspicio era finito nel mirino un giocatore visto, purtroppo per il Milan, all’opera di recente e che ha fatto molto male ai rossoneri.

Gabriele Zappa del Cagliari, ha realizzato una doppietta (più un gol annullato) nell’ultima sfida tra rossoneri e isolani prima della sosta. L’occasione nefasta per gli uomini di Fonseca aveva convinto la società a puntarci e inserirlo nella propria lista di mercato ma c’è un ostacolo che può beffare i meneghini. Il ritorno di Claudio Ranieri alla Roma, infatti, potrebbe far saltare il colpo al Milan.

Anche i giallorossi avranno bisogno di innesti per provare a risalire da una situazione disastrosa che attualmente li vede al dodicesimo posto. Uno dei primi nomi che il tecnico testaccino avrebbe fatto alla dirigenza è proprio quello del terzino del Cagliari, suo pupillo nei due anni trascorsi sull’isola. Ne ha fatto un titolare inamovibile, con il classe ’99 cresciuto tanto proprio grazie a Ranieri, arrivando ad una promozione e una salvezza da protagonista.

I due sono molto legati, basta leggere un post sul profilo Instagram del calciatore quando a maggio scorso l’ex Leicester andò via: “Un semplice grazie non basta per descrivere la persona e il professionista che sei. Ci hai insegnato tanto e non lo dimenticheremo mai“. Insomma se Ranieri chiama Zappa alla Roma, per lui sarà difficile dire di no facendo sfumare la pista Milan.