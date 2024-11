David Rodriguez de Prado, l’ex vice di Abate, ha trovato una nuova squadra

La nuova squadra di David Rodriguez de Prado, ex vice allenatore di Abate: è ufficiale da pochi minuti

La Primavera del Milan è reduce da anni di grandi traguardi grazie al lavoro di Ignazio Abate. L’ex terzino ha lasciato l’incarico la scorsa estate: avrebbe meritato di allenare il Milan Futuro, la squadra Under 23, invece è stato costretto a trovare una nuova squadra. Oggi allena la Ternana, che guarda caso è nello stesso girone di Lega Pro dei giovani rossoneri, e anche lì sta facendo un gran lavoro.

Fra i segreti di Abate nei suoi anni alla Primavera del Milan c’era anche il suo ottimo staff e, in particolare, l’allenatore in seconda: David Rodriguez de Prado, spagnolo, con Roberto De Zerbi come punto di riferimento (così come Ignazio, che ha spesso seguito anche i corsi dell’attuale tecnico del Marsiglia), che è rimasto senza panchina al termine della scorsa stagione. David infatti non ha seguito Abate alla Ternana ma ha preferito aspettare altre opportunità. E adesso è finalmente arrivata: da pochi minuti è infatti ufficiale il suo nuovo incarico.

David Rodriguez de Prado, è ufficiale: ecco la sua nuova squadra

David Rodriguez resterà nel campionato Primavera e allenerà il Modena, come ha annunciato il club. Dopo l’esperienza con i giovani rossoneri, torna ad essere primo allenatore, come aveva già fatto in passato. Alla guida del CF Pedroneras, terza serie spagnola, nel 2019, è diventato il tecnico più giovane a raggiungere la qualificazione alla Copa del Rey.

Prima del Milan, aveva avuto la possibilità di lavorare a Vicenza con Pasquale Marino mentre era uno studente universitario. Adesso, dopo gli ottimi risultati ottenuti coi giovani rossoneri e con Abate, è pronto a questa nuova importante avventura. Classe 1992, a 32 anni può affrontare questa nuova e importante avventura per la sua carriera. Chi lo conosce è pronto a scommettere che farà grandi cose in futuro. Negli scorsi mesi infatti si parlava di club spagnoli molto attenti al suo lavoro per riportarlo a casa e offrirgli qualche panchina. Invece, a quanto pare ha preferito rimanere in Italia dove potrà continuare ad approfondire le sue conoscenze per formarsi definitivamente. Insomma, un’opportunità di grande rilievo per questo giovane ragazzo dalle belle speranze. Che il Milan avrebbe potuto trattenere, magari coinvolgendolo nel progetto U23 come avrebbe dovuto fare con Abate. Anche lui rientra in quella lista di scelte fatte dalla dirigenza in merito al Milan Futuro nei mesi scorsi che lascia parecchi dubbi. In bocca al lupo a David Rodriguez.