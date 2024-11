Firma col Milan, la conferma: “Rossonero fino a 30 anni”

Il diretto interessato conferma le indiscrezioni di questi giorni: è vicino alla firma coi rossoneri, tutti i dettagli

Il Milan è in trattativa avanzata per alcuni rinnovi di contratto. Mike Maignan è quello più vicino alla firma: in scadenza a giugno 2026, il portiere francese è pronto a legarsi ai rossoneri per altri due anni e con uno stipendio da 5 milioni più bonus, così da avvicinarsi molto al tetto di Rafael Leao. La situazione più difficile, sempre in chiave rinnovi, è quella di Theo Hernandez, con il quale non ci sono stati contatti nelle ultime settimane.

Nessun passo avanti quindi, ma dall’ambiente milanista filtra ottimismo sul fatto che si possa arrivare ad un accordo. Convinzione che nasce soprattutto dalla consapevolezza che il calciatore ha voglia di restare al Milan e di continuare questo percorso, ma bisogna arrivare ad un accordo. Ci sono poi altre due trattative molto ben avviate: la prima è quella di Matteo Gabbia, che dovrebbe legarsi a vita con un contratto fino al 2030 e con ingaggio raddoppiato (2 milioni), l’altra è, a sorpresa, di Tijjani Reijnders. Arrivato al Milan poco più di un anno fa, l’olandese sta già parlando col club per il rinnovo. La società vuole farlo per due motivi in particolare.

Reijnders conferma: “Giocare per il Milan è un onore”

In primis, il Milan vuole premiarlo per la crescita di questi ultimi mesi con un ingaggio più alto rispetto a quello attuale, che non arriva ai 2 milioni a stagione; l’idea, stando alle indiscrezioni, è di arrivare intorno ai 4 milioni. L’altro motivo è, ovviamente, legato al mercato: le prestazioni di Reijnders non sono passate inosservate e le big d’Europa hanno messo gli occhi su di lui, in Premier League così come in Liga.

Il rinnovo serve per blindare il calciatore e allontanare ogni possibile minaccia. Firma possibile anche perché c’è la forte volontà di Reijnders di continuare la sua carriera a Milano, dove tra l’altro è nato anche il suo primo figlio. Intervistato da gianlucadimarzio.com, l’ex AZ Alkmaar ha parlato proprio del possibile rinnovo e della trattativa, confermando che siamo sulla buona strada: “Stiamo discutendo del rinnovo in questo momento ma di più non posso dire. Però mi vedo nel Milan fino dentro la trentina. È uno dei club più belli del mondo ed è un onore giocarci. Indossare la maglia numero 14 di Cruijff poi è molto speciale e io sono felice a Milano“. Situazione chiarissima: Reijnders nei prossimi mesi rinnoverà col Milan e si legherà al club per ancora diversi anni.