Ritorno da sogno: si può fare, i tifosi del Milan ci sperano davvero

Voci di corridoio parlano di un clamoroso ritorno al Milan a gennaio, ma l’affare è molto complicato: i dettagli

La sosta per le Nazionali significa anche calciomercato. Se non si parla di calcio, l’argomento centrale tornano le trattative. E nel caso del Milan, il tema più caldo è sempre quello dei rinnovi di contratto. Maignan è quello più vicino alla firma, mentre a breve potrebbero arrivare quelle di Reijnders e Gabbia. Serve ancora discutere per quanto riguarda, invece, Theo Hernandez, il caso più spinoso fra tutti.

La situazione del terzino è la stessa di ottobre: il club non ha fatto passi avanti e l’entourage si aspetta dei contatti nel più breve tempo possibile. Entro fine stagione, quando mancherà un solo anno di contratto, è fondamentale portare ad un livello più avanzato la trattativa. Si parla però anche di calciomercato e di possibili acquisti e cessioni nella sessione di gennaio, che è sempre più vicina. Il Milan, che punta a competere in tutti i tornei, come detto anche da Ibrahimovic, deve fare almeno un paio di operazioni per completare la rosa. Fra idee e nomi concreti, non mancano le suggestioni. Che, nella maggior parte dei casi, sembrano destinate a rimanere tale, come quella che riguarda Brahim Diaz.

Milan-Brahim Diaz, cosa c’è di vero: i dettagli

La Gazzetta dello Sport ha infatti parlato di un possibile ritorno di fiamma. L’arrivo di Kylian Mbappé ha stravolto gli equilibri in casa Real Madrid e per lo spagnolo lo spazio è sempre meno. L’anno scorso era stato invece protagonista con un ruolo da prima riserva: buon numero di gol e assist, poi la soddisfazione di vincere la Champions League e anche il campionato.

Ora però i minuti per lui sono sempre meno. Inoltre, i Blancos, che hanno fatto un importante investimento per la costruzione del nuovo stadio, devono fare i conti anche con una situazione finanziaria complicata. Per questo Florentino Perez avrebbe messo sul mercato un bel po’ di giocatori, fra cui anche lo stesso Brahim Diaz. Un ritorno al Milan è però da escludere, soprattutto per quanto riguarda la sessione di mercato di gennaio. Lo spagnolo ha una valutazione economica abbastanza alta e i rossoneri preferiscono investire in altre zone del campo, come ad esempio a centrocampo e in difesa. La dirigenza valuterà ovviamente anche eventuali opportunità di mercato, ma ad oggi l’ex numero dieci rossonero non si può considerare un obiettivo.