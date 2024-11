Sinner-Milan, lo scatto fa impazzire i tifosi rossoneri

Sinner incontra Fonseca dopo la partita con Medvedev: il regalo del tecnico portoghese e lo scambio di battute

Il Milan vive un periodo di pausa dopo un lungo e difficile filotto di partite. La sosta per gli impegni delle Nazionali è arrivata nel momento giusto: i rossoneri possono lavorare a Milanello con un po’ più di serenità, con l’obiettivo di recuperare energie e, magari, qualche infortunato. Matteo Gabbia è sulla buona strada: il difensore ha smaltito il problema ed è a disposizione per la partita contro la Juventus al rientro dalla sosta.

Intanto i rossoneri, come detto, si godono qualche giorno di relax in attesa dell’ultimo mese del 2024. Riposo anche per Paulo Fonseca: il portoghese, fra le altre cose, ha incontrato Jannik Sinner alla Inalpi Arena dopo la partita contro Daniil Medvedev. Il tennista altoatesino è un grande tifoso del Milan: più volte negli scorsi anni lo abbiamo visto a San Siro e anche ospite a Milanello. In questa stagione non ha ancora assistito dal vivo ad una partita della sua squadra del cuore e spera di poterlo fare a breve. Per adesso deve accontentarsi della maglia che gli ha regalato Fonseca per l’occasione.

Fonseca incontra Sinner, cosa si sono detti

L’incontro fra i due nella pancia dell’Inalpi Arena è stato immortalato in un video. Dopo la consegna della maglia e le foto di rito, Fonseca e Sinner hanno scambiato due battute. Il tennista si è complimentato con il tecnico portoghese per la grande vittoria di Madrid, dopodiché ha rivelato di avere una certa influenza negativa sulle partite dei rossoneri…

E’ stato a San Siro l’ultima volta in occasione di Borussia Dortmund-Milan: “Ma la partita è andata dall’altra parte, quindi porto sfortuna“, ha aggiunto sorridendo Sinner. Che ha parlato anche della bellezza del Giuseppe Meazza ma anche di come il palazzetto, più piccolo e al chiuso, crei comunque una bella atmosfera. Insomma, un simpatico scambio di battute fra i due. Non è il primo allenatore di calcio che incontra Jannik durante questi Atp Finals: nei giorni precedenti ha visto anche Massimiliano Allegri, e anche in quel caso è andato in scena un vero e proprio simpatico siparietto.

🗣️@PFonsecaCoach: “È stato bello incontrare @janniksin ieri sera alle finali dell’@atptour a Torino. È stato un piacere parlare della grandezza dell’@acmilan, del nostro amore per il club e delle nostre esperienze nel mondo dello sport. ⚽️🎾🔴⚫️🙌🏼”. pic.twitter.com/T4o80RUG59 — Milan Zone (@theMilanZone_) November 15, 2024

Insomma, Sinner, che si sta confermando il miglior tennista al mondo (ancora numero uno nel Ranking), ha un contatto sempre diretto con il mondo del calcio. Un grande milanista, che speriamo di rivedere presto a San Siro, magari con la maglia che gli ha regalato Fonseca. Che ha commentato il suo incontro con SInner sui social così: “È stato bello incontrare Sinner ieri sera alle finali dell’Atp Finals a Torino. È stato un piacere parlare della grandezza del Milan, del nostro amore per il club e delle nostre esperienze nel mondo dello sport“.