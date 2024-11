Lo vogliono in prestito: via dal Milan a gennaio

Interesse dalla Spagna per un giocatore del Milan: i rossoneri potrebbero cederlo in prestito a gennaio

La sosta di novembre, l’ultima di questo 2024, è agli sgoccioli. Il Milan ha già ritrovato stamattina molti Nazionali fra cui anche Theo Hernandez, che ha saltato la partita contro l’Italia di domenica per un problemino al ginocchio. Niente di che, per fortuna: il francese sarà in campo contro la Juventus sabato pomeriggio così come Maignan. Per i rossoneri sta iniziando un altro periodo impegnativo e i passi falsi non sono più concessi.

Ci sarà bisogno di tutti, in attesa del mercato di gennaio che, si spera, potrà portare a disposizione di Paulo Fonseca dei rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Ma sarà anche l’occasione per sfoltire la rosa e cedere quei giocatori considerati fuori dal progetto, come ad esempio Luka Jovic. Potrebbero esserci anche delle cessioni in prestito: attenzione soprattutto ai ragazzi del Milan Futuro, che potrebbero chiedere di andare a giocare altrove e ad un livello più alto con più continuità. Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, c’è un giocatore in particolare che ha colpito l’attenzione di uno dei club più importanti della Liga.

Alex Jimenez può tornare in Spagna: affare in prestito

Fra gli acquisti del Milan della scorsa estate c’è anche Alex Jimenez, riscattato per 5 milioni dal Real Madrid (che ha una recompra). Lo spagnolo sta giocando fra alti e bassi con il Milan Futuro: alterna grandi prestazioni, con anche grandi gol, a partite con poca concentrazione. Un aspetto sul quale deve migliorare parecchio ed è per questo che giocare ad un livello più alto può aiutarlo.

Nella prima squadra c’è poco spazio perché a sinistra c’è Theo Hernandez e, se disponibile, gioca sempre. Ecco perché si sta valutando la cessione in prestito. Secondo quanto riportato da AS, il Valencia avrebbe mostrato un certo interesse per acquistare Alex Jimenez a titolo temporaneo durante la sessione di mercato di gennaio. Il club, che naviga in pessime acque, ha bisogno di un terzino per sostituire l’infortunato Rendall. Fra i nomi valutati c’è anche il giovanissimo elemento del Milan, che potrebbe quindi dargli l’occasione di tornare in patria per fare esperienza e crescere ancora di più. Vedremo se la società prenderà in considerazione l’idea concretamente o se, invece, preferirà tenerlo sotto controllo in Lega Pro. Coi rossoneri ha un lungo contratto fino al 2028 e il club punta fortissimo su di lui. Attenzione però al Real Madrid, che fra un anno e mezzo potrà riportarlo a casa con la recompra.