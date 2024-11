@ML – Milan: Fonseca ritrova Theo Hernandez, le ultime su Gabbia

Le ultime notizie legate al Milan, che è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Carnago in vista della sfida contro la Juventus

Gli impegni delle Nazionali non sono ancora finiti, ma Paulo Fonseca inizia a riabbracciare i suoi calciatori. Oggi è toccato a Theo Hernandez rientrare a Milanello dopo gli impegni con la Francia.

Il terzino mancino è stato costretto a saltare il match contro l‘Italia per una botta al ginocchio, ma poi ci aveva pensato Mike Maignan, a tranquillizzare tutti i tifosi del Diavolo. Con la Juventus non appare, dunque, a rischio: oggi, nel frattempo, il giocatore ha lavorato in palestra per una seduta di scarico. L’obiettivo è chiaramente quello di averlo al 100% per il match contro i bianconeri, in programma sabato sera, alle ore 18.00, allo stadio San Siro.

Il tecnico portoghese avrà quasi certamente anche Matteo Gabbia, che domani proverà a lavorare in gruppo. Oggi, infatti, come appreso dalla redazione di MilanLive.it, ha continuato ad allenarsi a parte: un lavoro personalizzato, ma sul campo, che di solito anticipa il rientro con il resto dei compagni. Le attenzioni, dunque, nella giornata del 20 novembre saranno rivolte soprattutto al centrale italiano, ma anche a tutti quei nazionali che metteranno piede a Milanello, dopo gli impegni di questi giorni.

Milan, le scelte verso la Juventus: Fonseca con alcune novità

Se domani per Matteo Gabbia dovesse andar bene, Fonseca si affiderà a lui per la sfida contro la Juventus. Per quanto riguarda l’altra maglia al centro, potrebbe essere Fikayo Tomori a spuntarla, soprattutto se i bianconeri non dovessero a vere a disposizione Dusan Vlahovic.

Il reparto difensivo, davanti a Mike Maignan, è così pronto ad essere completato da Theo Hernandez ed Emerson Royal. A centrocampo, chiaramente, non si toccano Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. In avanti riecco a Alvaro Morata, che verrà affiancato da Christian Pulisic e Rafa Leao. Resta ancora una maglia da assegnare dalla cintola in su: Fonseca dovrebbe schierare un centrocampista in più per dare maggiore equilibrio. Ecco perché si potrebbe rivedere il Musah di Madrid o Ruben Loftus-Cheek nella stessa posizione, un po’ esterno, un po’ trequartista, un po’ mezzala.