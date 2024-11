Dall’Udinese al Milan: 6 milioni e colpo rossonero a giugno

Dall’Udinese al Milan, servono 6 milioni di euro per il trasferimento: il team rossonero lo aspetta a giugno

Il centro sportivo di Milanello, giorno dopo giorno, si sta iniziando a riempire sempre di più. Ovviamente grazie al ritorno dei calciatori che sono stati impegnati rispettivamente con le loro nazionali. Il tecnico Paulo Fonseca sta preparando al meglio il prossimo impegno di campionato da parte dei rossoneri. Un match tutt’altro che semplice visto che, in quel di San Siro, arriverà la Juventus di Thiago Motta. Una partita pronta a regalare delle vere e proprie emozioni.

Rimanendo sempre in tema bianconero, spostandoci però in ottica calciomercato, il Milan avrebbe individuato il giusto rinforzo per la difesa. La squadra in questione, però, è l’Udinese che da anni ha sempre sfornato dei giovani talenti pronti a fare il salto di qualità. Difficile, se non impossibile, che questo tipo di operazione possa avvenire a gennaio. Molto probabile, invece, che il discorso venga rimandato in estate dove ci sarà molto più tempo per intavolare una trattativa con i Pozzo.

Dall’Udinese al Milan, discorso rimandato a giugno: che colpo

Tra le note positive, in questo inizio di stagione, dell’Udinese spicca sicuramente il nome di Jordan Zemura. Arrivato in Italia nella passata stagione, detiene il record per essere il primo calciatore dello Zimbabwe ad aver militato in Serie A. Punto di riferimento per il tecnico Runjaic, fino a questo momento della stagione (tra campionato e Coppa Italia) ha collezionato 11 presenze trovando la via della rete anche in una occasione (fornendo anche un assist).

I rossoneri, per rinforzare la corsia di sinistra, stanno pensando proprio al classe ’99. Potrebbe essere lui il calciatore che farà rifiatare Theo Hernandez nel caso in cui il francese dovesse alzare bandiera bianca. Anche perché la soluzione che porta a Filippo Terracciano (utilizzato sulla sinistra anche se preferisce giocare sulla destra) non convince del tutto. Zemura, oltre a giocare sulla corsia di sinistra, può farlo anche da laterale nella difesa a 3.

Un atleta che dispone di ottima tecnica e velocità. Cresciuto nelle giovanili del team inglese del Bournemouth, è riuscito a fare anche il suo esordio in prima squadra militando per ben tre stagioni (2020-2023) prima del trasferimento in Italia. Ora il Milan lo ha messo nel mirino, ma solo per il mese di giugno. La sua valutazione si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Non è da escludere, però, che il suo prezzo possa aumentare nel caso in cui continui a fare bene in questo campionato.