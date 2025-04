Leao ha la valigia pronta: destinazione pazzesca

L’addio dell’attaccante portoghese ai colori rossoneri è sempre più probabile: rivelazione choc sulla partenza di Leao, bye bye Milan

7 punti conquistati nelle ultime sette giornate di campionato. Il trend, in casa rossonero, è negativo: inutile girarci intorno. Il Milan sta vivendo una stagione agghiacciante e nonostante i tanti investimenti arrivati dal mercato sia in estate che lo scorso gennaio, la musica non è affatto cambiata.

Serve una scossa, un ribaltone (l’ennesimo) in panchina. Perché è evidente come la scelta di puntare su Paulo Fonseca per il post Pioli sia stata – a posteriori – sbagliata. Un’intuizione, condita dai tantissimi dubbi che i tifosi rossoneri avevano avanzato sin dalla firma dell’ex Roma: forse, non era così difficile prevedere il flop. Dallo scorso dicembre l’allenatore del Milan si chiama, invece, Sergio Conceicao. Portoghese come il suo predecessore, un passato importante al Porto. Ma a Milano, nulla più. Un Supercoppa conquistata, tra buona sorte e merito. E poi il vuoto.

Il Milan deve adesso pensare a programmare, identificare prima il direttore sportivo per i prossimi anni e poi pure il nuovo allenatore. Intanto, proprio in ottica calciomercato, c’è un nome che torna a stuzzicare la fantasia di tifosi e soprattutto addetti ai lavori: Rafael Leao. Il gioiello portoghese già la scorsa estate è stato accostato ad un potenziale addio ai colori rossoneri: stavolta, però, la pista in ballo sembrerebbe poter diventare bollente da un momento all’altro.

Milan, Leao saluta: annuncio clamoroso

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ fa il punto sul futuro dell’attaccante portoghese che, in più di un’occasione, è stato accostato alle possibili uscite del club rossonero. Una società in particolare starebbe analizzando la situazione, pronta a farsi avanti durante la sessione estiva di calciomercato.

Si tratta dall’Arsenal, con Mikel Arteta che stima parecchio Leao e potrebbe convincere la dirigenza inglese a fare un grosso investimento in attacco per la prossima stagione. Non sarà comunque semplice convincere i vertici di Via Aldo Rossi che continuano a credere in Leao, nonostante una stagione non troppo esaltante con Fonseca prima e Conceicao poi, in panchina. L’attaccante lusitano, classe ’99, è in scadenza nell’estate 2028 e nel suo contratto è presente l’ormai nota clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Non sarà semplice, dunque, trattare per il suo addio.

Ma i ‘Gunners’, reduci dal meraviglioso 3-0 rifilato al Real Madrid dell’ex milanista Carlo Ancelotti, vogliono pensare in grande e potrebbero riuscire ad avanzare una proposta rilevante se dovesse presentarsi l’occasione di fare cassa con alcune cessioni. Leao fino a questo momento ha segnato 10 gol con 10 assist vincenti in 43 presenze complessive con la maglia del Milan, tra campionato e coppe, in quella che rischia seriamente di essere la sua ultima annata a Milano. Staremo a vedere: l’Arsenal rimane in agguato, alla finestra.