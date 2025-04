Infortunio Maignan: ecco quando torna in campo, le ultime

Come sta Maignan dopo lo scontro con Alex Jimenez in Udinese-Milan: le ultime in vista del rientro in campo

Era una serata molto particolare per Mike Maignan. L’anno scorso a Udine fu protagonista di un vergognoso episodio di razzismo: era in corso il primo tempo della gara quando i continui buu lo portarono ad abbandonare il campo e ad interrompere la partita. Il gioco riprese dopo un po’ ma quel momento è rimasto purtroppo impresso nella mente di tutti. Un astio che è continuato nel corso dei mesi e anche nei giorni immediatamente precedenti alla gara di oggi in Friuli con lo striscione “Maignan uomo di mer**” esposto per le strade di Udine.

Fin dal riscaldamento della gara di questa sera, Maignan è stato preso di mira con fischi, buu e insulti: la cosa è andata avanti a lungo, per poi arrivare ad un attimo di resa da parte dei friulani dopo lo scontro in campo fra Maignan e Alex Jimenez. Una brutta immagine che ha fatto temere il peggio a tutti: il portiere è uscito in barella fra gli applausi del pubblico, ricambiato dai compagni di squadra di Mike.

Trauma cranico per Maignan: come sta il portiere del Milan

Maignan, dopo lo scontro, è andato dritto negli spogliatoi in barella. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanLive.it, il portiere ha riportato un trauma cranico: la buona notizia è che non ha mai perso coscienza e si è deciso di portarlo subito in ospedale per sottoporlo ai consueti accertamenti ed escludere qualsiasi tipo di problema serio.

Insomma, Maignan sta bene e adesso c’è attesa per i risultati dei test per poi tornare subito a Milano nelle prossime ore. Solo dopo potremmo avere un’idea più chiara sui tempi di recupero. Al suo posto è entrato Marco Sportiello e la sostituzione non ha avuto alcun tipo di conseguenza sul risultato della gara. Il Milan, forse per la prima volta da quando è iniziato il nuovo anno, ha giocato una partita solida e ha portato a casa tre punti e anche una buona prestazione. 4-0 il risultato finale, ma è una vittoria che serve poco a nulla.

Il Milan è ancora al nono posto, ma la buona notizia è che nel week-end si giocherà il derby fra Roma e Lazio ed è un’opportunità per recuperare qualche punto in ottica Europa League, per quel che vale. La stagione dei rossoneri è praticamente finita: l’unica gara degna di nota è la semifinale di ritorno contro l’Inter, in programma il prossimo 23 aprile. Si riparte dall’1-1 dell’andata.