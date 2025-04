Il Milan ha deciso, il colpo arriva dalla Juve: l’affare sta decollando

Il Milan ha rotto gli indugi, l’operazione di mercato è in rampa di lancio: il nuovo rinforzo arriva dalla Juventus

Che quella che si appresta a vivere il suo rush finale sia per il Milan una stagione ‘no’ lo dimostra anche l’esito della finale di Coppa Italia Primavera, con i baby rossoneri sconfitti con un netto 3-0 dai pari età del Cagliari, alla prima affermazione nella competizione.

Coppa Italia che, insieme alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, è per gli uomini di Sergio Conceiçao un obiettivo da centrare in questo finale di stagione. Dopo il pareggio per 1-1 nella gara d’andata il Diavolo si giocherà l’accesso alla finale nella semifinale di ritorno in programma mercoledì 23 aprile alle ore 21.00 nel ‘San Siro’ nerazzurro: sarà la quinta e l’ultima stracittadina della stagione.

Insomma, il Milan punta a fare il bis della Supercoppa italiana, conquistata in Arabia sempre ai danni dei cugini nerazzurri, per lasciare alla Juventus la palma di flop della stagione. Ma il ‘Diavolo’ contende alla ‘Vecchia Signora’ anche un bianconero che si è messo in mostra con le sue più che convincenti prestazioni.

Il Milan sulle tracce di Renato Veiga

Alla luce del suo più che positivo impatto con la Serie A, il Milan ha messo nel mirino Renato Veiga. Il giovane difensore portoghese, attualmente in prestito secco oneroso alla Juventus dal Chelsea, ha favorevolmente impressionato tanto che, come detto, il club rossonero sta vagliando la possibilità di ingaggiarlo a titolo definitivo nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Sbarcato a Torino come terzino sinistro, l’ex blues si è messo in luce come difensore centrale guadagnandosi la fiducia sia di Thiago Motta sia di Igor Tudor. Del resto, grazie alla duttilità, alla intelligenza tattica e alla prorompente fisicità non ha avuto problemi nell’adattarsi al nuovo ruolo.

Ciononostante, il club bianconero non è orientato a prolungare la sua esperienza oltre il prossimo 30 giugno in quanto il suo arrivo è stato dettato dalla necessità di sopperire all’assenza del lungodegente Gleison Bremer ed è, quindi, visto come una soluzione temporanea. Potrebbe, dunque, approfittarne il Milan che, dato il possibile addio di Fikayo Tomori, considera Veiga il profilo idoneo a rafforzare un pacchetto arretrato che in questa stagione non si è rivelato propriamente un fortino inespugnabile.

Tuttavia, non sarà un’operazione semplice. Il Chelsea, infatti, ha l’intenzione di far rientrare alla base il classe 2003 portoghese e solo un’offerta irrinunciabile potrebbe farlo recedere da tale proposito. Insomma, se i blues decidessero di metterlo sul mercato, i londinesi chiederebbero una ‘cifra blu’ per il via libera a Renato Veiga sia per il suo potenziale sia per il crescente interesse nei suoi confronti.