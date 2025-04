Dall’Inter al Milan, i rossoneri lanciano l’assalto: arriva l’ex nerazzurro

Il Milan pensa anche ad un ex Inter per la panchina: è fra gli obiettivi del club rossonero per il prossimo anno, i dettagli

I tifosi rossoneri aspettano con ansia la fine di questa stagione: troppo brutta per essere vera. E invece sì, è verissima, purtroppo: nel giro di un paio di anni, il Milan è letteralmente crollato, finendo di nuovo in quel limbo dal quale Maldini e Massara erano riusciti faticosamente a tirarlo fuori. Giorgio Furlani avrà ancora in mano la gestione dell’area sportivo, nonostante gli ultimi fallimenti: sceglierà il direttore sportivo e, insieme a lui, il nuovo allenatore. Più defilato Ibrahimovic, da capire che fine farà Moncada.

Tante domande ancora senza risposta; eppure, considerato questo inutile finale di stagione, di tempo per programmare le prossime mosse ce n’è. Bisognerà invece attendere: senza direttore sportivo non esiste allenatore. Escluso ormai Fabio Paratici, in seguito ad un clamoroso dietrofront dello stesso Furlani, ora in corsa ci sono Tare e D’Amico, ma con questa società non è possibile escludere sorprese (e occhio a quel Modesto, ex Monza, che sarebbe una scelta coerente con il percorso fatto fino ad oggi dalla proprietà). Fra gli allenatori presi in considerazione, c’è anche un ex Inter.

Un ex Inter per la panchina del Milan

Da ormai qualche settimana è partita la solita girandola di nomi per la panchina: suggestioni, più che nomi concreti. Tutto è cominciato da Massimiliano Allegri, considerato da diverse fonti come primo nome sulla lista di Furlani. Si è passati poi ad Antonio Conte e infine a Roberto De Zerbi: tre allenatori completamente diversi fra loro. Come detto, molto dipenderà da chi sarà il direttore sportivo: la sua opinione, si spera, sarà fondamentale.

Con Igli Tare, è difficile pensare a Maurizio Sarri, col quale il rapporto alla Lazio non è stato dei migliori. Invece, potrebbe guadagnare posti nelle gerarchie Gian Piero Gasperini, che ha ormai fatto capire chiaramente che a fine stagione dirà addio all’Atalanta (nonostante un altro anno di contratto). La ricostruzione del Milan potrebbe essere una scelta molto interessante per il suo percorso di carriera, anche se, sotto sotto, spera sempre in una chiamata della sua Juventus.

Gasperini, anche se per pochissimo tempo, ha allenato anche l’Inter: un’esperienza che nessuno, da una parte e dall’altra, ricorda con simpatia. Ecco, scegliere il Milan e sfidare i nerazzurri potrebbe essere una motivazione in più per accettare un’eventuale offerta milanista. Nome forte anche in caso di arrivo di Tony D’Amico, attuale direttore sportivo dell’Atalanta: prendere da chi ha lavorato meglio di te negli ultimi anni è sicuramente una buona idea.