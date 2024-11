Donnarumma pronto a dire sì: colpo a sorpresa nel 2025

Il nome di Gianluigi Donnarumma potrebbe diventare uno di quelli più caldi per quello che riguarda il calciomercato della prossima estate con l’estremo difensore nel mirino di una big europea.

La prossima estate potrebbe essere quella del trasferimento di Gianluigi Donnarumma, pronto a salutare il PSG dopo quattro anni passati nella capitale francese.

L’estremo difensore della nazionale italiana non è più certo del posto da titolare alla corte di Luis Enrique con il tecnico spagnolo che in più di un’occasione ha scelto Matvey Safonov per la porta senza contare la presenza in rosa di Arnau Tenas, fortemente voluto dal tecnico iberico. Il contratto in scadenza nel giugno del 2026 impone delle valutazioni al club campione di Francia in carica che potrebbe decidere di cedere Gianluigi Donnarumma durante la prossima estate per non rischiare poi di perderlo a costo zero dopo un anno.

Calciomercato, una big pensa a Donnarumma: affare per la prossima estate

Il Bayern Monaco è sulle tracce di Gianluigi Donnarumma. La situazione contrattuale del portiere della nazionale azzurra ha portato i bavaresi a mettere nel mirino l’estremo difensore del PSG che potrebbe salutare Parigi in estate per una somma intorno ai 30 milioni di euro.

La necessità di trovare un sostituto di Neuer è sempre più impellente per il Bayern Monaco considerato il fatto che l’estremo difensore tedesco compirà 39 anni il prossimo marzo ed è in scadenza di contratto a giugno. L’acquisto di Donnarumma andrebbe a sistemare la porta del Bayern Monaco per diversi anni andando ad assicurarsi uno dei migliori al mondo nel ruolo.

Il Bayern Monaco è anche una delle poche squadre in Europa in grado di soddisfare le richieste economiche del giocatore che a Parigi guadagna circa 10 milioni di euro all’anno. Nelle scorse settimane si era parlato anche della possibilità di vedere nuovamente Gianluigi Donnarumma nel nostro campionato con Inter e Juventus sulle tracce del giocatore in vista della prossima stagione. L’alto ingaggio del portiere però rende difficile, se non impossibile, il suo ritorno in questo momento nel campionato italiano con i club molto attenti ai propri bilanci.

Un altro nome nella lista del Bayern Monaco è quello di Mike Maignan. Il portiere della nazionale francese piace molto ai tedeschi e la situazione contrattuale dell’estremo difensore del Milan è la medesima di quella di Donnarumma con scadenza nel 2026. Il Milan è al lavoro per rinnovare il contratto all’ex Lille ma, nel caso in cui non dovesse giungere l’accordo, si aprirebbero le porte della cessione in vista della prossima estate.