Il Milan fa spesa in Serie B: triplo colpo per i rossoneri

La sessione di mercato invernale è sempre più vicina e le società stanno lavorando per provare ad impostare quelle che saranno le trattative da chiudere in vista della seconda parte di campionato.

In casa Milan sono molte le idee con i rossoneri che, come affermato da Zlatan Ibrahimovic, potrebbero anche non muovere nulla se non dovessero esserci gravi infortuni ma il club potrebbe chiudere degli affari in vista della prossima stagione.

Nel mirino della squadra mercato rossonera ci sono tre nomi che arrivano dalla Serie B. Gli scout rossoneri stanno guardando con attenzione al campionato cadetto, certi di poter trovare dei rinforzi adatti alla rosa ora a disposizione di Paulo Fonseca. L’idea è quella di andare a bloccare i talenti migliori per poi lasciarli in prestito fino al termine del campionato e portarli a Milanello o la prossima estate o nel 2026.

Calciomercato Milan, tre nomi per i rossoneri dalla Serie B

Il Milan ha messo nella lista dei propri desideri tre giocatori che stanno facendo molto bene nel campionato di Serie B. Il primo è quello di Simone Canestrelli, difensore del Pisa di Inzaghi che sta dominando il campionato. Piace molto anche Cristian Volpato del Sassuolo e l’attuale capocannoniere del campionato Cristian Shpendi.

Simone Canestrelli sta dimostrando tutto il suo valore alla corte di Filippo Inzaghi, vivendo una prima parte di stagione da sogno con il Pisa che sta volando verso uno storico ritorno in Serie A. Il difensore classe 2000 piace molto ai rossoneri che hanno intenzione di bloccarlo già a gennaio per andare a battere la concorrenza delle molte squadre di Serie A che seguono il centrale, Bologna in primis.

Cristian Volpato è un attaccante esterno del Sassuolo con un mancino molto educato che già durante alcuni spezzoni dello scorso campionato in Serie A aveva mostrato tutto il suo valore. Il Milan sta seguendo da vicino l’evoluzione del giovane calciatore, ormai punto fermo anche della nazionale under 21 con l’ex Roma che viene valutato dagli emiliani circa 6 milioni di euro.

Ad attirare l’attenzione di diverse big italiane e non è sicuramente Cristian Shpendi. Classe 2003, il centravanti sta facendo benissimo con la maglia del Cesena mettendo a segno 8 reti finora e portandosi in testa alla classifica marcatori del campionato. I bianconeri vogliono tenere l’albanese in rosa almeno fino al termine del campionato in corso ma in estate ci sarà un’asta per il suo cartellino, valutato ora circa 10 milioni di euro.