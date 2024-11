Kyrgios stavolta ha superato il limite: tifosi di Sinner furiosi

Nuova puntata dell’affaire Kyrgios-Sinner, con l’australiano che ha superato il limite come al suo solito: i tifosi sono rimasti a bocca aperta

Tra i due non corre buon sangue per motivi sia sentimentali (vedi la relazione con la Kalinskaya che ha coinvolto entrambi) sia per la vicenda doping (a Kyrgios non è andata giù la mancata squalifica del numero uno del mondo.

Sono uno l’opposto dell’altro: da un lato il talento senza controllo, dall’altro la testa di chi vuole arrivare ai massimi livelli e ha la disciplina e l’equilibrio per farlo. Kyrgios e Sinner sono le due facce della medaglia del tennis. Spettacolare ma poco redditizio il primo, un computer da battaglia il secondo. Non a casa il nostro alfiere è numero uno del mondo e il classe ’95 di Canberra è diventato una meteora nell’ultimo periodo.

Lo abbiamo lasciato a luglio 2022 in finale a Wimbledon, giocando alla pari con un immenso Novak Djokovic (ancora al massimo della sue facoltà). In quel torneo dello Slam espresse tutta la sua forza e c’è chi era convinto si stesse incamminando verso la strada della grandezza. Una serie di infortuni ne hanno limitato invece l’ascesa e praticamente da oltre un anno e mezzo non calca un campo di tennis. Kyrgios, tuttavia, ha fatto parlare di sé anche in questo periodo di assenza, visto che il suo bersaglio preferito è stato proprio Jannik Sinner.

Jannik Sinner sotto attacco: Kyrgios torna alla carica sui social

Che ci sia un dente avvelenato per motivi sentimentali (Anna Kalinskaya era fidanzata prima con lui e poi si è gettata tra le braccia di Jannik) o per la mancata squalifica per doping (assoluzione dell’Itia) non è dato saperlo. Fatto sta che per Nick l’immagine dell’altoatesino è come la criptonite per Superman.

Ora è pronto a tornare in campo e si appresta a vivere un 2025 da protagonista, almeno nelle intenzioni. Parlando proprio del suo rientro, Kyrgios ha postato una foto sui propri profili social, con una didascalia che non lascia dubbi: “Niente pomata (accanto emoji della pomata), due anni in depressione fisica ma ora sono felice di essere tornato. Senza imbrogliare il sistema, ma solo per quelli veri”.

Dalla storia Instagram si capisce bene come il suo obiettivo resti sempre Jannik, anche se alla lunga rischia di stancare anche i suoi di fan.