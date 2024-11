Milan, affare da 7 milioni: è un vecchio pallino di Moncada

La dirigenza rossonera ha rimesso gli occhi su un giocatore finito nel mirino già qualche anno fa: potrebbe essere un’occasione a prezzo contenuto.

Non è detto che il Milan decida di intervenire nel mercato invernale, almeno stando alle parole di Zlatan Ibrahimovic. Tuttavia, ci si aspetta almeno un rinforzo che vada a migliorare una squadra che qualche difetto ce l’ha.

Il centrocampo è il reparto nel quale potrebbero concentrarsi gli sforzi del club, che dovrà anche valutare le condizioni di Ismael Bennacer dopo il lungo stop per infortunio. In attacco non sono previste mosse e in difesa potrebbe al massimo arrivare un terzino sinistro. Salvo sorprese, solamente nel prossimo mercato estivo si valuterà l’investimento su un nuovo centravanti e su un nuovo difensore centrale.

Calciomercato Milan, nuovo difensore centrale: idea dalla Francia

Il Milan nei prossimi mesi valuterà bene il rendimento dei giocatori oggi in organico. Per quanto riguarda la difesa, sembra vicino il rinnovo del contratto di Matteo Gabbia, che sembra l’unico “intoccabile” anche in ottica futura. Tutti gli altri sono sotto esame.

Ovviamente, la dirigenza sarà attenta anche sul mercato per capire chi potrebbe rinforzare il reparto nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Becir Omeragic. Il 22enne svizzero milita nel Montpellier e nelle scorse settimane hanno fatto dei sondaggi Milan, Napoli e Torino. Oggi prezzo del cartellino contenuto: 6-7 milioni di euro. Percorribile anche la strada del prestito con obbligo di riscatto.

Omeragic ha iniziato molto bene la stagione, ma dopo 6 presenze con il Montpellier e 2 con la Svizzera è arrivato un infortunio muscolare a fermarlo. Non vede l’ora di tornare in campo e di riprendere da dove aveva lasciato, cercando di alzare sempre di più il livello delle sue prestazioni. Il suo obiettivo è conquistare la chiamata di un grande club e spera che possa arrivare già a gennaio.

Il nazionale svizzero era già finito nel mirino di Geoffrey Moncada nel 2019, quando militava nello Zurigo. L’attuale direttore tecnico del Milan ha continuato a seguirlo anche dopo che nell’estate 2023 si è trasferito a parametro zero al Montpellier, che ha creduto in lui dopo che forse non era riuscito ad avere la crescita immaginata. Nella prima stagione in Francia ha totalizzato 31 presenze, 29 delle quali da titolare, e 1 gol. Anche questa stagione l’ha iniziata da titolare prima di accusare un infortunio. Vedremo che tipo di prestazioni farà nel momento del rientro.

Da sottolineare che Omeragic ha firmato con la Excency, società di Losanna di proprietà di Claudio Gonzalez che cura i suoi interessi ed è pronta ad ascoltare eventuali offerte. San Siro è un palcoscenico che il giocatore già conosce, avendo assistito a Milan-Napoli nel dicembre 2021.