Origi, nuova squadra a sorpresa: il Milan ci spera

Il futuro di Origi sarà lontano da Milano ed emerge una nuova squadra interessata a ingaggiarlo: sarà la volta buona?

Tra le operazioni di mercato che il Milan non è riuscito a completare nell’ultimo calciomercato estivo ci sono sicuramente le cessioni di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi. I due giocatori sono fuori dai piani e gli era stato comunicato fin da subito, però hanno rifiutato ogni offerta. Scelta legittima, però poco comprensibile dato che il loro obiettivo dovrebbe essere quello di giocare.

Se Ballo-Touré ha fatto due apparizioni con il Milan Futuro in Serie C, invece l’ex Liverpool non si è mai visto a Milano e si sta allenando altrove. A differenza del senegalese, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025, Origi ha un accordo che scade a giugno 2026 e che prevede uno stipendio netto annuo da ben 4 milioni di euro. Normale che la società rossonera volesse sbarazzarsene già in estate e abbia l’obiettivo di farcela a gennaio 2025.

Calciomercato Milan, Origi ancora in Serie A?

L’attaccante belga aveva avuto alcune richieste nello scorso mercato estivo e il Milan ne aveva accettata qualcuna. Due di queste provenivano dalla Turchia, ma sono state rifiutate dal giocatore, nonostante la Super League potesse rappresentare un campionato adatto al suo rilancio. Ci ripenserà per gennaio? Vedremo.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, esiste anche una squadra della Serie A che starebbe valutando la possibilità di ingaggiare Origi. Si tratta della Fiorentina, alla ricerca di un centravanti che possa fare da vice a Moise Kean. Nella lista ci sono pure Milan Djuric del Monza, già allenato da Raffaele Palladino in Brianza, e Lorenzo Lucca dell’Udinese. E anche Giovanni Simeone è stato accostato alla squadra toscana.

Lo stipendio elevato e il fatto che non sia in una buona fase della sua carriera non aiutano l’eventuale trasferimento di Divock a Firenze. Chi decide di prenderlo fa una scommessa rischiosa. L’ex Liverpool non mette i piedi in campo in una partita ufficiale dal 21 aprile scorso, quando entrò negli ultimi 10 minuti di Everton-Nottingham Forest di Premier League. Per favorire la sua cessione, il belga dovrà fare un “sacrificio” in termini di ingaggio. Da parte sua il Milan non chiederà sostanzialmente nulla per il cartellino.