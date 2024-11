Sinner, un montepremi da capogiro: la cifra è da non credere

Quanto ha guadagnato Sinner alle Atp Finals di Torino? Svelata l’incredibile cifra incassata dal tennista italiano

Cinque vittorie su cinque, nessun set concesso all’avversario: il successo di Jannik Sinner nelle Atp Finals di Torino è andato ben oltre le aspettative. Il tennista italiano ha portato a casa il trofeo dopo aver battuto in finale Taylor Fritz, che aveva già battuto durante il girone. Per la prima volta, l’altoatesino ha alzato una coppa di fronte al proprio pubblico, togliendosi così l’ennesima dimostrazione di un anno indimenticabile.

Il 2024 di Sinner però non è ancora finito: è iniziata infatti la Coppa Davis e l’Italia debutterà giovedì 21 novembre contro l’Argentina. L’obiettivo di Jannik, così come dei suoi compagni di squadra Musetti e Berrettini, è quello di realizzare un altro record storico: far vincere all’Italia per due anni di fila la competizione. Lo scorso anno, infatti, gli azzurri esultarono grazie ad una clamorosa prova dello stesso Sinner, che ora sogna il bis ma come sempre ripetersi non è facile. Jannik però è in condizioni straordinarie e oggi niente per lui è impossibile. Intanto si gode il successo di Torino: il trofeo, il successo e anche… il montepremi, che non è per niente male.

Quanto ha guadagnato Sinner finora, cifre incredibili

Le Atp Finals di Torino sono l’edizione più ricca di sempre con un montepremi totale di 15,2 milioni di dollari americani. Sinner ha portato a casa la bellezza di 4,6 milioni. Ha potuto raggiungere questa cifra grazie al suo percorso da imbattuto. Che gli ha permesso di guadagnare molto più di quanto era inizialmente destinato al vincitore.

Si parla infatti di un montepremi raddoppiato per l’altoatesino, che quest’anno ha guadagnato 16 milioni di dollari solo dai tornei Atp. Cifra raggiunta anche grazie alla conquista della prima edizione del torneo Six Kings Slam, un’esibizione saudita, che gli ha garantito l’incasso di 6 milioni. Secondo le ultime indiscrezioni, solo nel 2024 ha guadagnato la metà di tutti i suoi incassi in carriera, che dovrebbero essere di circa 30 milioni. Cifre incredibili per il mondo del tennis. E adesso, a soli 23 anni, può puntare seriamente ad entrare in un’altra importante classifica, cioè quella dei più pagati al mondo di questo sport. Se continuerà su questi livelli, non avrà alcun tipo di problema a raggiungere quest’altro traguardo. Ma forse per lui questo è il primato meno interessante per una carriera che sarà sicuramente costellata di soddisfazioni sportive.