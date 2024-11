10 milioni, esplode la furia dei tifosi del Milan: che attacco

Pellegatti fa una rivelazione su una mancata operazione di mercato da parte del club rossonero: “Io divento matto…”.

La campagna acquisti estiva del Milan è stata caratterizzata da cinque colpi: Emerson Royal, Strahinja Pavlovic, Youssouf Fofana, Alvaro Morata e Tammy Abraham. Ogni reparto è stato ritoccato, però la squadra è rimasta comunque un po’ incompleta.

Non è un caso che si continui a parlare della necessità di comprare un terzino sinistro (non c’è un vero vice Theo Hernandez in organico) e anche di un centrocampista. Vero che per quanto riguarda il centrocampo pesa l’infortunio di Ismael Bennacer, ma va detto che il club era anche disposto a venderlo ad agosto. L’idea era quella di cedere lui e di prendere Manu Koné dal Borussia Moenchengladbach, però la cessione del nazionale algerino non si è concretizzata e a Milanello non è arrivato nessun nuovo mediano.

Calciomercato Milan, Pellegatti e un grande rimpianto a centrocampo

Durante l’estate e anche dopo la fine della sessione del calciomercato c’è stato un altro nome che è stato più volte accostato al Diavolo: Adrien Rabiot. Il francese era rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con la Juventus e poteva essere ingaggiato a “parametro zero”. La dirigenza rossonera ci ha provato, ma senza trovare un accordo per quanto riguarda stipendio e commissioni. Alla fine il giocatore si è trasferito al Marsiglia, dove ha accettato 3,5-4 milioni di euro netti per la prima stagione, poi per la seconda lo stipendio sarà più alto.

Rabiot recentemente è stato protagonista della vittoria della Francia contro l’Italia nell’ultima giornata della fase a gironi della Nations League. Doppietta nel 3-1 con cui la nazionale di Didier Deschamps si è imposta a San Siro e si è anche presa il primo posto in classifica. La prestazione dell’ex Juventus ha fatto venire dei rimpianti al giornalista Carlo Pellegatti, che nel suo canale ufficiale YouTube ha manifestato senza peli sulla lingua il suo pensiero: “Non è bello vivere di rimpianti e di passato, però quando vedo la doppietta di Rabiot che poteva essere da noi non per 50-40-30-20 milioni ma per 6-7-10 milioni lordi… Il Milan poteva prendere un centrocampista di caratura internazionale, faceva la trattativa e lo prendeva“.

Certamente il nazionale francese sarebbe stato un buon colpo per il centrocampo di Paulo Fonseca. Bisogna comunque chiedersi perché per tutta l’estate non abbia trovato una squadra, neppure in Premier League dove i soldi non mancano, e poi a fine mercato abbia ripiegato sul Marsiglia. Le richieste fatte tra giugno e agosto devono essere state troppo onerose. Poi il 5 settembre Deschamps aveva criticato Rabiot definendo imbarazzante la sua situazione: “Aveva la scelta al 100%. Era in scadenza di contratto e su di lui c’erano diverse squadre. Ora è svincolato e non può allenarsi in gruppo. Spero che a breve scelga un club che possa riportarlo da noi“.

Di fronte alle parole di Deschamps e al rischio di uscire dal giro della nazionale, il centrocampista deve aver modificato le proprie pretese e il 17 settembre ha firmato per il Marsiglia. Finora 6 presenze, 0 gol e 0 assist con la squadra allenata da Roberto De Zerbi.