“Forte interesse del Milan”, l’annuncio a sorpresa dell’agente

La rivelazione a sorpresa dell’agente sul centrocampista: c’è il forte interesse del Milan, ecco di chi si tratta

Il Milan torna in campo dopo la sosta: lo farà domani contro la Juventus a San Siro alle ore 18:00. Se i rossoneri vogliono rientrare seriamente nella lotta Scudetto, non possono più permettersi passi falsi da qui alle prossime settimane. Bisogna dare un po’ di continuità ai risultati, in attesa del mese di gennaio, quando la campagna acquisti sarà aperta e la dirigenza potrà lavorare per rinforzare la squadra.

I rossoneri si sentono già competitivi per affrontare al meglio tutti i tornei: campionato sì, ma anche Champions League, nella quale c’è la grossa opportunità, con 4 vittorie su 4, di accedere direttamente alla fase successiva della competizione senza passare dai Play-Off. Ecco perché intervenire a gennaio sul mercato è necessario: bisogna colmare le lacune e completare la squadra. Si lavora sul presente ma, come sempre, anche con uno sguardo al futuro. Samuele Ricci è un obiettivo per il centrocampo, e c’è un altro italiano che è sul taccuino di Geoffrey Moncada. Anche lui è italiano ed è considerato uno dei migliori talenti del nostro campionato.

Calciomercato Milan, l’agente allo scoperto: rivelazione a sorpresa

Il Milan è sulle tracce di Jacopo Fazzini. All’Empoli sta facendo benissimo e le sue prestazioni di alto livello non sono passate inosservate: tanti club hanno messo gli occhi su di lui anche la scorsa estate ma, insieme al club, ha preferito restare almeno per un altro anno per completare il suo percorso di crescita. I rossoneri lo stanno seguendo con grande interesse, e a confermarlo è l’agente.

Stefano Ancillotti, intervenuto ai microfoni de La Nazione, ha detto infatti che “Su Fazzini c’è il forte interesse del Milan“. Una rivelazione un po’ a sorpresa quella dell’agente visto che finora nessuno aveva parlato seriamente di questa possibilità. C’è quindi da seguire con grande attenzione la pista Fazzini per il Milan del futuro. Se Ricci è un mediano con importanti compiti di regia, Fazzini è invece un centrocampista offensivo, che si muove benissimo fra le linee (dove oggi gioca Pulisic): ha grandissime qualità tecniche ma anche capacità tattiche, e riesce a mettere insieme le due cose con grandi capacità. Un giocatore importante quindi che una società come quella rossonera dovrebbe provare a prendere senza se e senza ma, come nel caso di Ricci. Inoltre è italiano, e questo elimina per il Milan l’ostacolo liste. Oggi la valutazione è superiore ai 10 milioni e da qui al prossimo anno può soltanto aumentare.