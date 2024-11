Gattuso torna in Serie A: pronta la panchina per giugno

Gennaro Gattuso potrebbe far ritorno in Serie A. C’è la destinazione per l’ex centrocampista del Milan, oggi in Croazia

Gennaro Gattuso non si è mai fatto troppi problemi ad accettare panchine in situazioni complicate. È la storia a parlare per l’ex centrocampista del Milan, che sta vivendo la sua passione, con alti e bassi, guidando club un po’ in tutta Europa.

Gattuso, così, dopo l’esperienza in Ligue 1, al Marsiglia, ha deciso di ripartire dalla Croazia, dall’Hajduk Spalato. Un’avventura non certo facile, con problemi in società, che non hanno facilitato il suo lavoro, ma oggi la squadra del tecnico italiano è al primo posto in classifica, con ventotto punti, frutto di otto vittorie e quattro pareggi. In tredici partite giocate, così, Gattuso ha perso solamente una sfida. Sono dunque tre i punti di vantaggio sul Rijeka e quattro sui rivali storici della Dinamo Zagabria. La media punti dell’intera stagione (sono diciannove i match giocati in totale, comprese anche le coppe) è di 2,05. Non certo male per un allenatore che ha deciso di rilanciarsi, lasciando di fatto il calcio che conta. I suoi risultati, però, non stanno, ugualmente, passando inosservati e c’è la concreta possibilità che presto Gattuso ritorni in Serie A.

Gattuso, tra Parma e Torino

Gattuso è, infatti, finito nel mirino del Torino, per nulla soddisfatta di Vanoli, e del Parma, che a fine stagione potrebbe separarsi da Pecchia se i risultati non dovessero essere ritenuti all’altezza.

Potrebbe così essere una Serie A con tanti ex giocatori del Milan. A Monza Alessandro Nesta si sta dimostrando all’altezza nonostante una squadra che presenta diverse lacune e raggiungendo la salvezza verrebbe certamente confermato. Conferma che avrebbe anche Pippo Inzaghi, al Pisa, in caso di promozione nel massimo campionato. Visto come stanno andando le cose, i presupposti per l’ennesimo capolavoro in Serie B di Super Pippo ci sono davvero tutti. Un altro allenatore che potrebbe ritrovarsi in Serie A, che ha fatto parte della storia recente del Milan, è sicuramente Alberto Gilardino. L’ex attaccante ha svolto un grande lavoro a Genova, prima con la promozione, poi salvandolo con largo anticipo. Ora è stato esonerato per divergenze con la società, ma nonostante gli abbiano smantellato una squadra ha lasciato fuori dalla zona retrocessione. Il suo nome è sul taccuino di diversi addetti ai lavori e siamo certi che ben presto tornerà in sella. Difficile che lo faccia in Serie A, invece, Andrea Pirlo dopo l’esperienza per nulla esaltante con la Sampdoria. Per lui potrebbe esserci ancora un po’ di gavetta da fare.