Il Milan accelera: lo “scambio” si chiude già a gennaio

Il Milan vuole accelerare e fare sul serio: lo scambio si può chiudere già a gennaio, il club rossonero ha necessità di intervenire subito

Scambio in vista per il Milan che vuole chiudere prima possibile il nuovo acquisto. E dire che non sono i meneghini a voler e dover accelerare in questa trattativa. Ma andiamo con ordine. Il club rossonero ha bisogno di innesti e Paulo Fonseca è in contatto costante con la società per capire dove intervenire e come rinforzare la rosa. Di sicuro ci sarà bisogno di un nuovo terzino e soprattutto di un centrocampista.

Fare un buon mercato, spesso, significa anche saper vendere ed è a questo che puntano Zlatan Ibrahimovic e soci. Ci sono un po’ di giocatori in esubero che sicuramente possono fare al caso di diversi club di serie A che hanno bisogno di innesti. Come il Torino, ad esempio. Il club di Cairo autore di una grandissima partenza di stagione, si è pian piano spento a causa di una catena di infortuni, a cominciare da quello grave capitato a Duvan Zapata.

Scambio a gennaio, il Milan accelera: la situazione

Il colombiano, infatti, ha chiuso anzitempo la sua stagione e adesso ci sarà da ricorrere ai ripari sin da gennaio considerando come Sanabria continua ad andare ad intermittenza mentre Adams ha avuto a sua volta alcuni acciacchi fisici che lo costringono a non rendere al meglio. Si guarda in casa Milan dove c’è Luka Jovic.

L’ex Fiorentina, da un anno e mezzo in rossonero, non ha mai convinto fino in fondo né la piazza né dirigenza e tecnico. Fin qui la sua stagione è stata praticamente nulla, con Fonseca che gli preferisce addirittura il giovane Camarda. Come riportato da “La Stampa”, il direttore sportivo granata Vagnati è intenzionato a presentare un’offerta per il serbo, è in cima alla lista per sostituire l’ex Atalanta. Si tratta di un affare low cost con il Milan che è pronto a chiedere in cambio il centrocampista di cui ha bisogno.

Samuele Ricci, infatti, è uno dei nomi in pole per rinforzare la linea mediana meneghina e l’interesse per Jovic da parte del club di Cairo è un assist clamoroso a Ibrahimovic e soci che possono approfittare della necessità del Torino di dover prendere un attaccante quanto prima per avanzare la propria offerta per il centrocampista della Nazionale. In altre parole i meneghini sono pronti a chiedere un diritto di prelazione (più uno sconto) per Ricci in cambio dell’attaccante serbo. La trattativa può entrare nel vivo con l’avvicinarsi di gennaio.