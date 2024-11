L’Inter prepara un altro scippo: derby di mercato col Milan

Il calciatore piace tantissimo al Milan, domani l’Inter avrà modo di parlarne con il suo club: è derby sul mercato tra i rossoneri e i nerazzurri

Milan e Inter sullo stesso calciatore. Non è la prima volta che accade e spesso non è andata bene per i rossoneri. Di recente, ad esempio, il Diavolo e i nerazzurri si sono contesi Marcus Thuram, che alla fine ha deciso di dire sì al corteggiamento di Beppe Marotta, che ha messo sul piatto un’offerta migliore sia per il giocatore che per il suo entourage.

Con Sandro Tonali, invece, era finita diversamente. Il centrocampista, corteggiatissimo dall’Inter, non ha mai avuto alcun dubbio ad accettare il Milan. Oggi può essere arrivato il turno di un altro calciatore che gioca al centro del campo. Stiamo facendo riferimento a Belahyane, che il Diavolo sta ormai seguendo da tempo. Dell’interessamento dell’Inter ve ne abbiamo parlato in passato, ma stamani è il Corriere dello Sport, a rilanciare tale possibilità. L’Inter è alla ricerca di un vice Hakan Calhanoglu e il marocchino classe 2004 può davvero essere il nome giusto. I nerazzurri daranno ancora qualche possibilità ad Asllani, prima di provare a prendere il giocatore.

Milan, concorrenza per Belahyane: ecco le alternative

Belahyane difficilmente rimarrà a Verona durante la sessione invernale. Il calciatore è un’opportunità importante ad un costo non eccessivo che in molti vogliono cogliere.

Il Milan se non dovesse avere garanzie da Bennacer affonderà certamente il colpo, provando ad anticipare una concorrenza davvero importante. Sull’ex Nizza, infatti, ci sono gli occhi attenti di diversi club stranieri: in Francia piace tanto al Marsiglia di Roberto De Zerbi, ma il rischio maggiore è che venga portato via dai team inglesi. D’altronde il calciatore, che in molti paragonano a Jorginho, è un’idea anche di Manchester City e Chelsea, che non hanno di certo problemi economici.

Belahyane è sul taccuino del Diavolo, che ha avuto contatti con il suo entourage, ma Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani stanno tenendo d’occhio anche altri profili, come Frendrup del Genoa e Bondo del Monza. Piace parecchio, forse più degli altri, Samuele Ricci, ma il Torino è una bottega cara e difficilmente si priva dei suoi giocatori già durante il mercato di gennaio. Il Milan è comunque avvertito: l’italiano non va via per meno di 30/35 milioni.