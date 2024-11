Milan, allarme Pulisic: Juve a rischio

Christian Pulisic rischia di saltare la sfida di domani tra il Milan e la Juventus. L’americano non si è allenato bene negli ultimi giorni, ma è tra i convocati

Un fulmine a ciel sereno in casa Milan. Paulo Fonseca e tutti i tifosi rossoneri sono con le dita incrociate per Christian Pulisic.

L’attaccante americano è a rischio per la sfida di domani sera contro la Juventus. Il giocatore non si è allenato con continuità da quando è tornato dagli Stati Uniti e potrebbe finire fuori dall’undici titolare. Solo nella giornata di domani verrà presa una scelta su Pulisic. Il 26enne è comunque tra i convocati.

L’americano, dunque, tiene tutti col fiato sospeso per le sue condizioni non ottimali. Non si tratterebbe di nulla di grave, ma potrebbe finire in panchina, di fatto come è successo contro il Napoli. Sarebbe chiaramente una tegola davvero pesante per il Milan, con Fonseca che potrebbe così cambiare totalmente la sua squadra.

Con Pulisic in campo, il Diavolo sarebbe pronto a schierarsi con Rafa Leao a sinistra, Yunus Musah a destra e Alvaro Morata come riferimento avanzato. Senza l’americano, le varianti sarebbero diverse: a giocare al centro potrebbero essere Ruben Loftus-Cheek o Tammy Abraham. Con il numero otto, sulla destra andrebbe Samu Chukwueze, con l’ex Roma, invece, ci sarebbe ancora spazio per Musah. La decisione finale, dunque, verrà presa solo domani. I tifosi del Milan restano così col fiato sospeso.

Milan-Juventus, le scelte di Fonseca: riecco Gabbia

Per quanto riguarda il resto della formazione, il dubbio era legato alla difesa, dove Paulo Fonseca ha ritrovato Matteo Gabbia.

Il centrale italiano rientra dal primo minuto e verrà affiancato da chi ha fatto meglio durante la sua assenza, Malick Thiaw, che si appresta a vincere il ballottaggio con Fikayo Tomori. La linea a quattro, davanti a Mike Maignan, verrà completata da Emerson Roayl e Theo Hernandez. A centrocampo chiaramente non si toccano Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. L’olandese ha potuto tirare il fiato, non giocando l’ultima sfida della sua Nazionale; il francese, invece, è rimasto per tutta la pausa a Milanello, potendo così allenarsi e ricaricare le pile. Un’ottima notizia per il Diavolo che in rosa, con l’infortunio di Ismael Bennacer, non ha di fatto un sostituto dell’ex Monaco

Milan 4-2-3-1 – Maignan, Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez, Reijnders, Fofana, Musah, Pulisic (Chukwueze), Leao, Morata. All. Paulo Fonseca