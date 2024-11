Milan come al Bernabeu: le scelte di Fonseca per la Juventus

Il Milan è pronto a scendere in campo domani sera allo stadio San Siro per sfidare la Juventus. Ecco la probabile formazione

E’ vigilia di campionato per il Milan di Paulo Fonseca, che domani affronterà la Juventus per la tredicesima giornata di Serie A. Una sfida da vincere a tutti i costi per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica.

Il tecnico portoghese per l’occasione è pronto ad affidarsi alla sua migliore formazione. Oggi ci sarà l’ultimo allenamento e al momento non ci sono criticità , con l’ex Lille che può dunque contare su tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione dei lungodegenti Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi. Paulo Fonseca e tutto il mondo rossonero si augurano di vedere il Milan ammirato al Bernabeu, nell’atteggiamento, nel carattere, nella voglia di vincere e lottare. Ma anche gli uomini che scenderanno in campo sabato alle ore 18.00 non saranno poi così diversi da quelli che hanno battuto in Champions League, il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Milan, la probabile formazione: Musah guadagna terreno

D’altronde in avanti ci saranno certamente Rafa Leao, Alvaro Morata e Christian Pulisic. Il tridente delle meraviglie sta bene: lo spagnolo ha recuperato dal trauma cranico rimediato alla vigilia del match contro il Cagliari e vuole essere decisivo contro la sua ex squadra. Il portoghese è rinato proprio al Bernabeu e ora non vuole più fermarsi conquistando anche San Siro. L’americano, invece, è dalla prima giornata che fa la differenza ed è ormai il punto di riferimento del Diavolo di Paulo Fonseca.

Non si toccano, chiaramente, Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana: l’olandese è rimasto in panchina nella seconda gara della sua nazionale e ha così potuto riposare. Lo ha fatto anche l’americano rimasto a Milanello, per gentile concessione di Didier Deschamps. In difesa, nessun dubbio sugli esterni, con Emerson Royal e Theo Hernandez che giocheranno dal primo minuto, con due tra Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Matteo Gabbia. Se l’italiano dovesse offrire garanzie verrebbe impiegato da Fonseca al fianco dell’inglese, davanti, chiaramente, a Mike Maignan. C’è però un ultimo dubbio per il tecnico portoghese: sono in tre a giocarsi una maglia Ruben Loftus-Cheek, Samu Chukwueze e Yunus Musah. In questo momento è proprio l’americano ad aver guadagnato terreno rispetto alla concorrenza, per un Milan versione Bernabeu